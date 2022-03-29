Лінія життя. Як в Україні зараз підтримують роботу мобільних мереж

Володимир Лутченко, технічний директор компанії Київстар, розповів, як мобільні оператори заздалегідь готувалися до ризику вторгнення РФ, про роботу в бойових умовах і консолідацію зусиль вчорашніх конкурентів. Користувачам мобільних послуг експерт порадив, як залишатися на зв’язку в будь-якій ситуації під час війни

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Після вторгнення Росії в Україну підтримка мобільного зв’язку та інтернету стала для українців одним із факторів виживання та безпеки, як і наявність їжі, питної води й даху над головою. З перших днів війни технічний персонал українських мобільних операторів фактично опинився на передовій, де щоденно триває боротьба за кожний метр мобільного покриття.

Про можливе вторгнення Росії в Україну в ЗМІ почали говорити за декілька місяців до цієї події. Чи готувалися мобільні оператори до такого сценарію і яким чином?

Мережа Київстар — сучасний високотехнічний комплекс, резистентний до аварійних ситуацій. Але, як і будь-яка цивільна інфраструктура, мобільна мережа вразлива до руйнувань і обстрілів. Тому після оприлюднення інформації про стягування до кордонів України російських військ ми почали інтенсивно готуватися до максимального захисту мережі у разі війни.

Наші бізнес-аналітики розробляли різні сценарії можливого розвитку подій, і на їхній базі технічні спеціалісти готували "карти" першочергових дій. Починаючи з січня 2022 року ми резервували додаткові канали зв’язку, збільшували ємності мережі, робили бекапи [резервне копіювання] інформаційних баз, переносили критично важливе обладнання та склади з півдня та сходу на захід України. Таким був наш план Б, який обійшовся компанії у кілька мільйонів доларів США. Але зараз 93% базових станцій мережі стабільно працюють. Ми продовжуємо будувати нові базові станції там, де це критично необхідно, й робимо все можливе для того, щоб наші абоненти залишалися на зв’язку.

Отже, мобільні оператори готувалися до військових ризиків. Але які "вузькі місця" все ж таки виявилися в роботі мереж і які головні виклики постали після 24 лютого?

Нам доводиться реагувати на явища, на які ми не маємо впливу: масштабні та тривалі зникнення електроенергії, системні руйнування волоконно-оптичних ліній, знищення окремих базових станцій під час ракетних обстрілів чи бомбардувань. Але ми боремося навіть із цим. Зокрема, у разі зникнення електроенергії використовуємо для живлення базових станцій дизель-генератори. У цьому нам допомагають українські військовики та місцеве населення. В багатьох населених пунктах люди зносять до наших базових станцій дефіцитне пальне, аби зв’язок не вимикався.

І при цьому співробітникам мобільних операторів доводиться діяти практично в бойових умовах?

Наші інженери працюють у гарячих точках, щодня ризикуючи життям. Так, у Маріуполі два наших співробітники кілька тижнів під обстрілами підтримували роботу базової станції, яка залишалась єдиним каналом зв’язку для містян. У Чернігові, який повністю знеструмлений і зазнає щоденних бомбардувань, наші інженери понад тиждень заправляють пальним дизель-генератори, від яких працюють десять базових станцій, і завдяки цьому зв’язок в місті є. Схожі історії – в Харкові, Сумах, Охтирці, Миколаєві та багатьох інших містах України.

Ремонтно-аварійні групи працюють по 15 годин на день без вихідних. Щотижня ми разом з нашими підрядними організаціями ліквідовуємо по 30 обривів волоконно-оптичних ліній зв'язку по всій Україні. Інколи доводиться по кілька разів їздити в один і той самий населений пункт, оскільки щойно відремонтовану лінію наступного дня може знову знищити ворог. Нам важко, але людям у містах, які зазнають постійних руйнувань, ще важче. Ми не тільки боремось за кожну базову станцію, яка не працює, але й будуємо нові – від початку війни запустили 23 нові об'єкти в різних містах.

Вочевидь, мобільні оператори відчувають і прояви так званої гібридної війни. Як ви захищаєтеся від таких ворожих дій?

Всі сучасні війни – гібридні, й кібератаки та розповсюдження фейків є одним із видів зброї. Тому, щоб відповідати кращим міжнародним стандартам і практикам, компанія Київстар останніми роками інвестувала достатньо ресурсів у розвиток кібербезпеки. Також у нас налагоджений постійний зв’язок із командами технічної підтримки провідних компаній, які допомагають розв'язувати проблеми, пов’язані з атаками на наші ресурси. Кібератак ми зазнаємо щодня, але успішно долаємо їх.

На жаль, за місяць після вторгнення Росії в Україну, ворогу вдалося окупувати деякі населені пункти. Навколо інших тривають запеклі бої. Чи вдається підтримувати зв’язок у цих частинах країни?

Мережа Київстару має гнучку інфраструктуру, тому є можливість працювати, навіть якщо на якійсь ділянці обладнання було пошкоджено. Ми дистанційно переключаємо трафік з пошкоджених сегментів мережі на інші, які вціліли. А потім шукаємо можливості проникнути в "сіру зону" та відновити пошкоджене обладнання. Я не буду розповідати деталі, яких зусиль і ризиків це коштує зв’язківцям і людям, які нам допомагають. Можливо, розповімо після нашої перемоги!

А як змінилися умови й особливості надання послуг абонентам по всій країні та за її межами?

Ми розуміємо, що доступ до телекомунікаційних послуг зараз має таке ж значення, як їжа, вода та прихисток, і наші зусилля нині спрямовані на те, щоб надавати людям зв’язок, де б вони не знаходилися. Заради цього Київстар підключив до Wi-Fi понад 360 бомбосховищ у різних містах країни. Наші абоненти мобільного зв’язку можуть спілкуватись у мережі безоплатно, а клієнти "Домашнього інтернету" – користуватися послугами навіть із нульовим балансом. Ми надаємо бонуси для мобільного зв’язку в роумінгу – цією можливістю вже скористалися понад 1,5 млн наших абонентів за кордоном. Загалом компанія вже витратила на підтримку абонентів понад 300 млн грн.

Також у відповідь на виклики часу ми суттєво збільшили ємності мережі на прикордонних перетинах, збудувавши там нові базові станції. Для інформування населення про повітряні тривоги чи "зелені коридори" ми надали можливість ДСНС використовувати SMS-канали Київстару. Таким чином, через нашу мережу вже відправлено 150 млн таких повідомлень. Нещодавно ми почали нараховувати бонуси на мобільний зв’язок для лікарів, які працюють у зоні бойових дій.

А яку позицію під час війни компанія Київстар зайняла як великий український соціально відповідальний бізнес?

Ми переконані, що кожен робочий бізнес в Україні завдає удар по ворогу та наближає нашу перемогу. Тому компанія підтримує своїх співробітників. Зокрема, ми виділили $10 млн на допомогу нашому персоналу, а майже двомстам сім’ям співробітників надали тимчасовий прихисток в офісах на заході України.

Компанія Київстар входить до переліку найбільших платників податків у країні й з початком війни достроково сплатила в бюджет понад 1 млрд грн податку на прибуток. Додатково 20 млн грн ми перерахували благодійним фондам на гуманітарні потреби. До того ж і наші абоненти зібрали вже більш як 1,2 млн грн допомоги Збройним силам України, скориставшись коротким номером, який компанія виділила для цього.

Яких основних правил ви б порадили дотримуватися споживачам мобільних послуг, щоб залишатися на зв’язку навіть у складних умовах?

Якщо у вашому населеному пункті зник мобільний зв’язок, можливо, мережі інших операторів працюють. Тому варто скористатися національним роумінгом. Також раджу не перевантажувати мережу – поки ви завантажуєте відеоролик, хтось не може додзвонитися. Варто користуватися послугами SMS, мобільних месенджерів, які створюють мінімальні навантаження на мережу. На окупованих територіях, де людям насамперед треба дбати про свою безпеку, краще не користуватися мобільними телефонами на вулиці, щоб не стати жертвою нападу. Якщо це сталося, намагайтесь інформувати про це вашого мобільного оператора для блокування телефону.

Національний роумінг мобільні оператори запустили у березні 2022 року, демонструючи безпрецедентну єдність. Як працює цей механізм і які переваги дає абонентам?

З початком війни на телеком-ринку України вмерло слово "конкуренція" – хай пробачить мені Антимонопольний комітет таку заяву! Зараз абоненти можуть користуватись зв’язком будь-якого оператора в Україні й для цього достатньо лише обрати в мобільному телефоні робочу мережу. Й в мережі Київстар, наприклад, послугами національного роумінгу щодня користуються 360 тис. абонентів інших мобільних операторів.

Тобто відтепер вчорашні запеклі конкуренти консолідують зусилля заради майбутнього України?

Дійсно, на запровадженні національного роумінгу співпраця мобільних операторів не закінчується. Ми допомагаємо один одному – із взаємовключеннями, з каналами зв’язку і в ліквідації аварій. Ми об’єднали зусилля заради спільної мети – перемоги України. І я хочу окремо подякувати нашим партнерам і друзям Водафон Україна, lifecell, Укртелеком, Атраком, Євротранстелеком, Датагруп та іншим телеком-операторам, а також нашим закордонним партнерам. Разом – переможемо!