"Київстар" скасував для українців роумінг у 9 країнах Європи: яких тарифів це стосується

Біженці можуть користуватися зв'язком без доплати, зокрема інтернетом і дзвінками на номери європейських операторів.

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Мобільний оператор "Київстар" скасував умови роумінгу для українських абонентів, які через війну виїхали в Європу. Компанія повідомила про нововведення на офіційному сайті.

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Українці зможуть користуватися внутрішніми тарифами "Київстару" в таких країнах:

Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія.

Спеціальні умови набули чинності з 29 березня для абонентів передоплати, і з 30 березня – для контрактників і корпоративних клієнтів. Абоненти, які переїхали в перераховані вище країни ЄС, отримають пакети послуг, передбачені тарифними планами, без доплати.

У "Київстарі" зазначили, що ініціатива стосується актуальних тарифів лінійки "Твій" і "Всі разом", а також для більшості тарифів контрактних і бізнес-клієнтів. Власники старих тарифних планів, на які тимчасово не розповсюджується роумінг, зможуть обрати нові в додатку "Мій Київстар", подавши заявку на сайті або зателефонувавши на гарячу лінію за номером 466.

Наприклад, власники тарифу "Твій вибір" за 175 гривень на місяць отримають у Європі 15 Гб мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі, 200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів як українських, так і країни перебування. Бізнес-клієнти й контрактні абоненти здебільшого отримають 15 Гб мобільного інтернету, 500 хвилин для вихідних дзвінків, безліміт на месенджери, онлайн-картки й інші сервіси.

Доплачувати в роумінгу не доведеться й клієнтам із тарифами для "інтернету речей" (IoT), наприклад, датчиків або GPS-навігаторів. Оператор вирішив нараховувати їм додаткові мегабайти щомісяця.

Директор із розвитку продуктів на масовому ринку Тетяна Лукинюк наголосила, що абоненти можуть зберегти основний номер, до якого часто прив'язані банківські рахунки, соціальні мережі тощо.

"Ми провели масштабну роботу з нашими європейськими партнерами, щоб надати клієнтам умови, як удома. Ми мріяли про це в мирний час, і нарешті нам це вдалося через велике співчуття партнерів до українців! Тепер, коли ви платите за свій тариф, ним повноцінно можна користуватися в Європі", — додала Лукинюк.

Раніше "Київстар" дозволив абонентам відслідковувати розташування близьких безкоштовно в межах послуги "Сімейний трекер" у фірмовому додатку. Система інформує, коли власники смартфонів входять у небезпечні або безпечні зони, яказані користувачем, і залишають їх.

Технічний директор "Київстара" Володимир Лутченко розповів Фокусу, як оператори підтримують роботу мобільних мереж в умовах війни в Україні. За його словами, система зв'язку стійка до окремих аварій, проте фізична інфраструктура є вразливою до руйнувань, тому компанія намагається максимально її убезпечити.