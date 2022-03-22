Київстар дозволив абонентам відстежувати розташування близьких по смартфону

Функція "Сімейний трекер" буде доступна користувачам протягом тижня, після чого її можна продовжити за 10,5 грн на тиждень.

Мобільний оператор "Київстар" зробив тимчасово безкоштовною для абонентів послугу "Мобільна безпека", яка дозволяє стежити за близькими. Деталі опубліковані на офіційному сайті компанії.

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При першому підключенні "Київстар" пропонує безкоштовно користуватися послугою протягом тижня — для цього необхідно встановити програму "Мобільна безпека", яка доступна в онлайн-магазинах Google Play та App Store, та авторизуватися. Після закінчення цього терміну користувачам доведеться платити 10,5 грн на тиждень або відключитися.

Програма дозволяє додавати близьких до груп ("Діти", "Батьки", "Друзі" тощо), щоб відстежувати їхні геолокації на онлайн-карті. Завдяки сервісу "Сімейний трекер" користувач може прокласти маршрут до родича, навіть не знаючи точної адреси. Крім того, можна фіксувати безпечні та небезпечні місця людей, доданих до групи, та отримувати повідомлення щоразу, коли вони будуть входити або залишати такі зони. Наприклад, коли кохана людина спускається в бомбосховищі.

[ + – ] Опис послуги "Сімейний трекер" на сайті Київстару Фото: Скриншот

У разі втрати смартфона "Мобільна безпека" дозволяє дистанційно заблокувати пристрій та видалити дані, а також увімкнути сирену, запустити пошук по GPS, сфотографувати злодія та вивести на екран повідомлення про виплату винагороди. Якщо хтось знайде телефон, то Київстар обіцяє безкоштовно доставити його власнику кур'єром, а якщо через 14 днів гаджет не знайдеться, то виплатити компенсацію в розмірі 5 тис. грн (7 тис. грн при підключенні пакету "Захист +" за 14 грн на тиждень).

Фокус надіслав запит до компанії. Ми поцікавилися, наскільки безпечною є ця функція і чи можна її відключити дистанційно, якщо телефон клієнта потрапить у руки противника. У "Київстар" нам поки що не відповіли. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше писали, які пільги надають мобільні оператори та провайдери під час війни в Україні. Наприклад, абоненти "Київстару" отримають 100 бонусних гривень для дзвінків, СМС або інтернету в роумінгу при виїзді за кордон.

У лютому Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ для абонентів з РФ та Білорусі. Як пояснили в Держспецзв'язку, завдяки цьому вороги не зможуть дезінформувати українців по телефонному зв'язку.

Повідомляли також, як українські оператори та провайдери забезпечать зв'язок у разі повного відключення. "Київстар" запевняє, що її базові станції підключено до резервних джерел живлення, а для інтернету зарезервовано додаткові канали.