Киевстар позволил абонентам отслеживать местоположение близких по смартфону

Функция "Семейный трекер" будет доступна пользователям в течение недели, после ее можно продлить за 10,5 грн в неделю.

Мобильный оператор "Киевстар" сделал временно бесплатной для абонентов услугу "Мобильная безопасность", которая позволяет следить за близкими. Подробности опубликованы на официальном сайте компании.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

При первом подключении "Киевстар" предлагает бесплатно пользоваться услугой в течение недели — для этого необходимо установить приложение "Мобильная безопасность", которое доступно в онлайн-магазинах Google Play и App Store, и авторизоваться. По истечению этого срока пользователям придется платить 10,5 грн в неделю или отключиться.

Приложение позволяет добавлять близких в группы ("Дети", "Родители", "Друзья" и т.п.), чтобы отслеживать их геолокации на онлайн-карте. Благодаря сервису "Семейный трекер" пользователь может проложить маршрут к родственнику, даже не зная точного адреса. Кроме того, можно отмечать безопасные и небезопасные места людей, добавленных в группу, и получать уведомления всякий раз, когда они будут входить или покидать такие зоны. К примеру, когда любимый человек спускается в бомбоубежище.

[ + – ] Описание услуги "Семейный трекер" на сайте Киевстара Фото: Скриншот

В случае утери смартфона "Мобильная безопасность" позволяет дистанционно заблокировать устройство и удалить данные, а также включить сирену, запустить поиск по GPS, сфотографировать вора и вывести на экран сообщение о выплате вознаграждения. Если кто-то найдет телефон, то "Киевстар" обещает бесплатно доставить его владельцу курьером, а если спустя 14 дней гаджет не найдется, то выплатить компенсацию в размере 5 тыс. грн (7 тыс. грн при подключении пакета "Защита +" за 14 грн в неделю).

Фокус направил запрос в компанию. Мы поинтересовались, насколько безопасной является данная функция и можно ли ее отключить дистанционно, если вдруг телефон клиента попадет в руки противника. В "Киевстар" нам пока не ответили. Следите за нашими новостями.

Ранее писали, какие льготы предоставляют мобильные операторы и провайдеры во время войны в Украине. К примеру, абоненты "Киевстара" получат 100 бонусных гривен для звонков, СМС или Интернета в роуминге при выезде за границу.

В феврале Киевстар, Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из РФ и Беларуси. Как объяснила Госсспецсвязи, благодаря этому враги не смогут дезинформировать украинцев по телефонной связи.

Сообщали также, как украинские операторы и провайдеры обеспечат связь в случае полного отключения. "Киевстар" уверяет, что ее базовые станции подключены к резервным источникам питания, а для Интернета зарезервированы дополнительные каналы.