"Вивести з ладу Starlink — непросто": Маск про загрозу застосування протисупутникової зброї РФ

За словами Ілона Маска, росіяни не зможуть збити всі супутники, оскільки SpaceX оперативно доставлятиме нові угруповання на орбіту Землі.

У нещодавньому інтерв'ю глава SpaceX Ілон Маск розповів, чи зможуть росіяни вивести з ладу супутниковий Інтернет Starlink, застосувавши протисупутникову зброю. Фокус наводить уривки з бесіди Маска та Матіаса Депфнера, гендиректора компанії Axel Springer, якій належить видання Insider.

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Одне з питань Депфнера стосувалося ефективності роботи супутникових угруповань Starlink. Зокрема, він поцікавився в Ілона, що станеться, якщо росіяни та китайці націляться на супутники?

Маск зазначив, що йому було цікаво спостерігати за демонстрацією можливостей російської протисупутникової зброї, яка сталася кілька місяців тому. Він також наголосив, що ця демонстрація, на його думку, має прямий стосунок до військової агресії РФ проти України.

"Було цікаво подивитися на російську протисупутникову демонстрацію кілька місяців тому в контексті цього конфлікту. Тому що це викликало багато суперечок у супутникових операторів. Це навіть становило певну небезпеку для космічної станції, де знаходяться російські космонавти", — розповів Маск.

Підприємець вважає, що російська сторона продемонструвала свою нову зброю, щоб відправити своєрідний "меседж" перед вторгненням в Україну.

"Якщо ви спробуєте вивести з ладу Starlink, це буде непросто, тому що угруповання налічує 2 000 супутників", — зазначив бізнесмен.

За його словами, це означає, що РФ має задіяти велику кількість протисупутникових ракет.

"Я сподіваюся, що нам не доведеться проходити через це випробування, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони запускають протисупутникові ракети", — наголосив глава SpaceX.

На питання про те, як позначиться припинення постачання ракетних двигунів із боку РФ на можливості SpaceX, Ілон Маск відповів, що його компанія розробляє та виробляє власні ракетні двигуни.

"Тож у нас взагалі не було жодних російських комплектувальних", — резюмував він.

Фокус вважає важливим підкреслити те, що SpaceX повністю автономна від російських технологій, коли йдеться про ракетні двигуни. Це означає, що супутники Starlink безперешкодно поставлятимуться на навколоземну орбіту для забезпечення Інтернетом жителів України й інших країн.

Депфнер зауважив, що завдяки продуктам і послугам сам Ілон Маск є "стратегічною зброєю у сучасній війні". Він поцікавився у підприємця, яку роль він відіграє у цьому контексті?

"Я думаю, що можу бути корисним у конфліктах. Я намагаюся зробити низку дій, які з найбільшою ймовірністю підвищують шанси на те, що в майбутньому все складеться благополучно", — поділився Ілон Маск.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року стало відомо про те, що Росія випробувала протисупутникову зброю, збивши супутник радянських часів. Тоді Нед Прайс, представник Державного департаменту США, заявив, що внаслідок випробувань супутник розлетівся на уламки, які залишилися на орбіті Землі й тепер становлять небезпеку для МКС. Міноборони РФ виступило зі спростуванням, заявивши, що уламки не є небезпечними.

Раніше ми повідомляли про те, що SpaceX вирішили підвищити абонплату за послуги супутникового Інтернету з $90 до $110 на місяць. Відомо, що компанія обіцяла знизити вартість до $80.

Фокус інформував про те, що український провайдер "Ланет" підключився до Starlink. Інфраструктура провайдера була зруйнована російськими військами у деяких регіонах країни, але тепер працює справно.