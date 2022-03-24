Starlink підвищує плату за обладнання та послуги, посилаючись на інфляцію

Компанія обіцяла згодом знизити абонплату до 80 доларів на місяць, проте нещодавно підняла її з 99 до 110 доларів.

Сервіс супутникового інтернету Starlink оголосив про підвищення цін на обладнання, необхідне для роботи служби, так і на щомісячну абонентську плату. Про це повідомляє видання vice.com.

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Тепер комплект обладнання від Starlink коштуватиме 549 доларів, що на 50 доларів дорожче, ніж раніше. Щомісячна плата за послугу також зросла — з 99 доларів до 110 доларів. У листі клієнтам компанія каже, що "єдина мета цих коригувань — іти в ногу з інфляцією, що росте".

Журналісти попросили SpaceX уточнити, який інфляційний тиск виникає при запуску супутникового інтернет-сервісу з огляду на те, що клієнти настроюють роботу сервісу самостійно, а супутники обертаються навколо Землі за рахунок гравітації? Проте відповіді вони не отримали.

За повідомленням медіа, раніше Starlink обіцяв здешевити послугу з часом. Минулого року компанія повідомила журналістам, що планує знизити ціну за абонплату до 80 доларів на місяць, а обладнання продаватиме по 300 доларів за комплект. Starlink обіцяла не використовувати так звану багаторівневу модель ціноутворення, але у 2022 році компанія анонсувала пакет послуг Starlink Premium, що пропонує зробити стартовий внесок у розмірі 2500 доларів.

ЗМІ зазначає, що компанія підвищила ціну комплекту обладнання на 50 доларів для тих, хто вже зробив попередні замовлення, а також для тих, хто розмістив замовлення нещодавно. Медіа повідомляє, що деякі клієнти обурилися таким станом справ, оскільки чекають на свої комплекти ледь не рік.

Раніше ми повідомляли про те, що український інтернет-провайдер "Ланет" підключився до супутникового інтернету Starlink. Наразі доступ до мережі мають українці, які перебувають у зонах активних бойових дій, де інфраструктура провайдера була пошкоджена.

Starlink зараз доступний, в основному, військовим і медикам. Про це повідомляв керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.