Starlink повышает плату за оборудование и услуги, ссылаясь на инфляцию

Компания обещала со временем снизить абонплату до 80 долларов в месяц, однако недавно подняла ее с 99 до 110 долларов.

Сервис спутникового Интернета Starlink объявил о повышении цен как на оборудование, необходимое для работы службы, так и на ежемесячную абонентскую плату. Об этом сообщает издание vice.com.

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Теперь комплект оборудования от Starlink будет стоить 549 долларов, что на 50 долларов дороже, чем ранее. Ежемесячная плата за услугу также выросла — с 99 долларов до до 110 долларов. В письме клиентам компания говорит, что "единственная цель этих корректировок — идти в ногу с растущей инфляцией".

Журналисты попросили SpaceX уточнить, какое инфляционное давление возникает при запуске спутникового интернет-сервиса, учитывая, что клиенты настраивают работу сервиса самостоятельно, а спутники вращаются вокруг Земли за счет гравитации? Однако ответа они не получили.

По сообщению медиа, ранее Starlink обещал удешевить услугу со временем. В прошлом году компания сообщила журналистам, что планирует снизить цену за абонплату до 80 долларов в месяц, а оборудование будет продавать по 300 долларов за комплект. Starlink обещала не использовать так называемую многоуровневую модель ценообразования, но в 2022 году компания анонсировала пакет услуг Starlink Premium, предлагающий сделать стартовый взнос в размере 2500 долларов.

СМИ отмечает, что компания повысила цену комплекта оборудования на 50 долларов для тех, кто уже сделал предварительные заказы, а также для тех кто разместил заказы недавно. Медиа сообщает, что некоторые клиенты возмутились таким положением дел, так как ждут свои комплекты чуть ли не год.

Ранее мы сообщали о том, что украинский интернет-провайдер "Ланет" подключился к спутниковому Интернету Starlink. Теперь доступ к Сети имеют украинцы, находящиеся в зонах активных боевых действий, где инфраструктура провайдера была повреждена.

Starlink сейчас доступен, в основном, военным и медикам. Об этом сообщал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.