"Вывести из строя Starlink - непросто": Маск об угрозе применения противоспутникового оружия РФ

По словам Илона Маска, россияне не смогут сбить все спутники, так как SpaceX будет оперативно доставлять новые группировки на орбиту Земли.

В недавнем интервью глава SpaceX, Илон Маск, рассказал, смогут ли россияне вывести из строя спутниковый Интернет Starlink, применив противоспутниковое оружие. Фокус приводит выдержки из беседы Маска и Матиаса Депфнера, гендиректора компании Axel Springer, которой принадлежит издание Insider.

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Один из вопросов Депфнера касался эффективности работы спутниковых группировок Starlink. В частности, он поинтересовался у Илона, что произойдет, если русские и китайцы нацелятся на спутники?

Маск отметил, что ему было интересно наблюдать за демонстрацией возможностей российского противоспутникового оружия, которая случилась несколько месяцев назад. Он также акцентировал, что данная демонстрация, по его мнению, имеет прямое отношение к военной агрессии РФ против Украины.

"Было интересно посмотреть на российскую противоспутниковую демонстрацию несколько месяцев назад в контексте этого конфликта. Потому что это вызвало много споров у спутниковых операторов. Это даже представляло некоторую опасность для космической станции, где находятся российские космонавты", — рассказал Маск.

Предприниматель полагает, что российская сторона продемонстрировала свое новое оружие, чтобы отправить своего рода "месседж" перед вторжением в Украину.

"Если вы попытаетесь вывести из строя Starlink, это будет непросто, потому что группировка насчитывает 2000 спутников", — отметил бизнесмен.

По его словам, это означает, что РФ должна будет задействовать большое количество противоспутниковых ракет.

"Я надеюсь, что нам не придется проходить через это испытание, но я думаю, что мы можем запускать спутники быстрее, чем они запускают противоспутниковые ракеты", — подчеркнул глава SpaceX.

На вопрос о том, как скажется прекращение поставок ракетных двигателей со стороны РФ на возможностях SpaceX, Илон Маск ответил, что его компания разрабатывает и производит собственные ракетные двигатели.

"Так что у нас вообще не было никаких российских комплектующих", — резюмировал он.

Фокус считает важным подчеркнуть то, что SpaceX полностью автономна от российских технологий, когда речь идет о ракетных двигателях. Это означает, что спутники Starlink будут беспрепятственно поставляться на околоземную орбиту для обеспечения Интернетом жителей Украины и других стран.

Депфнер заметил, что благодаря продуктам и услугам сам Илон Маск является "стратегическим оружием в современной войне". Он поинтересовался у предпринимателя, какую роль он играет в этом контексте?

"Я думаю, что могу быть полезен в конфликтах. Я пытаюсь предпринять ряд действий, которые с наибольшей вероятностью повышают шансы на то, что в будущем все сложится благополучно", — поделился Илон Маск.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Россия испытала противоспутниковое оружие, сбив спутник советских времен. Тогда Нед Прайс, представитель Государственного департамента США, заявил, что в результате испытаний спутник разлетелся на осколки, которые остались на орбите Земли и теперь представляют опасность для МКС. Минобороны РФ выступило с опровержением, заявив, что обломки не опасны.

Ранее мы сообщали о том, что в SpaceX решили повысить абонплату за услуги спутникового Интернета с $90 до $110 в месяц. Известно, что компания обещала снизить стоимость до $80.

Фокус информировал о том, что украинский провайдер "Ланет" подключился к Starlink. Инфраструктура провайдера была разрушена российскими войсками в некоторых регионах страны, но теперь работает исправно.