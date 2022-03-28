Украинские военные полностью освободили город Ирпень, — мэр (видео)

По словам Александра Маркушина, украинские военные закрепляются на новых позициях и будут готовиться к наступлению на Бучу, Гостомель и Ворзель.

Город Ирпень Киевской области полностью освобожден украинскими военными, сейчас там происходит зачистка по всему периметру. Однако в город пока что возвращаться нельзя. Об этом сообщил мэр Ирпени Александр Маркушин в Facebook.

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"Сегодня освобожден Ирпень, происходит зачистка. Хочу поблагодарить военнослужащих ВСУ, территориальную оборону, Национальную полиции и спецподразделениям полиции, главное спецподразделению. Ребята, когда мы вместе — мы сила", — сказал Маркушин.

По словам мэра, в город пока что не возвращаться нельзя, потому что это небезопасно. Сейчас украинские военные закрепляются на новых рубежах и в скором времени будут готовиться к атаке. В планах украинских вооруженных сил освободить Бучу, Гостомель и Ворзель. Маркушин добавил, что на Ирпень будут еще попытки нападения.

"Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и мы будем мужественно его оборонять. Ирпень — это Украина!", — заявил мэр.

Напомним, 26 марта вооруженным силам Украины удалось освободить город Тростянец Сумской области. Кроме того, 93-я ОМБр захватила технику и боеприпасы, которые вражеские войска оставили на поле боя

Ранее, 23 марта в городском совете Бучи сообщили, что украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. Тем временем Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины остаются под контролем ВСУ.