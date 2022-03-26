ВСУ полностью освободили Тростянец под Сумами от российских оккупантов (фото)

93-я ОМБр захватила технику и боеприпасы, которые силы государства-агрессора оставили на поле боя.

93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины "Холодный Яр", территориальная оборона и партизанские силы освободили от российских войск город Тростянец Сумской области. Об этом в субботу, 26 марта, сообщила пресс-служба ОМБр в Facebook.

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По словам украинских военных, им удалось отбросить силы Кантемировской танковой дивизии с территории города, а перед этим был нанесен удар по командному пункту войск РФ вместе с руководством 96-й отдельной разведывательной бригады в первые дни обороны Ахтырки и во время боев за Тростянец.

"Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", — говорится в публикации.

Ранее мы писали, что российские войска захватили Тростянец еще 1 марта. Три российские колонны с разных сторон вошли в город и полностью заняли его. Однако спустя несколько недель силы государства-агрессора вынуждены были покинуть свои позиции на ворованных машинах и скутерах, так как украинские военные начали заходить в город.

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