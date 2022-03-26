ЗСУ повністю звільнили Тростянець під Сумами від російських окупантів (фото)

93-та ОМБр захопила техніку та боєприпаси, які сили держави-агресора залишили на полі бою.

93-та окрема механізована бригада Збройних сил України "Холодний Яр", територіальна оборона та партизанські сили звільнили від російських військ місто Тростянець Сумської області. Про це в суботу, 26 березня, повідомила пресслужба ОМБр у Facebook.

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За словами українських військових, їм вдалося відкинути сили Кантемирівської танкової дивізії з території міста, а перед цим було завдано удару по командному пункту військ РФ разом із керівництвом 96-ї окремої розвідувальної бригади в перші дні оборони Охтирки та під час боїв за Тростянець.

"Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", — йдеться в публікації.

Раніше ми писали, що російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних боків увійшли до міста та повністю зайняли його. Проте через кілька тижнів сили держави-агресора змушені були залишити свої позиції на крадених машинах і скутерах, оскільки українські військові почали заходити в місто.

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