ЗСУ звільняють Тростянець: окупанти тікають на крадених машинах та скутерах (фото)

За інформацією чиновників, під час боїв українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80.

Російські окупанти тікають із Тростянця Сумської області на крадених машинах та скутерах, бо українські військові заходять до міста. Про це повідомляє Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Українські військові звільняють місто Тростянець Сумської області. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, військові Росії тікають із міста на викрадених автомобілях та скутерах", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляють про інші військові успіхи ЗСУ у місті.

[ + – ] Російська техніка

Українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автомобілі російської армії.

Сьогодні в обід, 25 березня, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що українські військові ведуть бої за визволення Тростянця.

[ + – ] Російська техніка

"Під кулями та обстрілами громада працює: лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери та активісти підтримують життя в громаді, як це можливо в сьогоднішніх умовах", — зазначив він.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних боків увійшли до міста і повністю зайняли його.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ втратили повний контроль над Херсоном.