ЗСУ звільняють Тростянець: окупанти тікають на крадених машинах та скутерах (фото)
За інформацією чиновників, під час боїв українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80.
Російські окупанти тікають із Тростянця Сумської області на крадених машинах та скутерах, бо українські військові заходять до міста. Про це повідомляє Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Українські військові звільняють місто Тростянець Сумської області. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, військові Росії тікають із міста на викрадених автомобілях та скутерах", — йдеться в повідомленні.
Також повідомляють про інші військові успіхи ЗСУ у місті.
Українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автомобілі російської армії.
Сьогодні в обід, 25 березня, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що українські військові ведуть бої за визволення Тростянця.
"Під кулями та обстрілами громада працює: лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери та активісти підтримують життя в громаді, як це можливо в сьогоднішніх умовах", — зазначив він.
Нагадаємо, що російські окупанти захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних боків увійшли до міста і повністю зайняли його.
Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ втратили повний контроль над Херсоном.