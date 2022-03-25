Війська РФ втратили повний контроль над Херсоном, – Пентагон

Успіх ЗСУ в Херсоні сильно вдарить по російському командуванню, повідомили журналістам The New York Times у Міноборони США. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва.

Російські загарбники втратили повний контроль над Херсоном. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на високопосадовця Пентагону.

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Збройні сили України (ЗСУ) ведуть запеклі бої в місті та відкидають ворожу армію, зазначили в Міноборони США.

Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії. У Пентагоні вважають, що загарбникам буде важче контролювати українське узбережжя Чорного моря та прориватися до сусіднього Миколаєва.

[ + – ] У Херсоні часто виходять на мітинги проти військ РФ Фото: Flickr

Офіційні особи США вважають, що Росія "надає пріоритет" боротьбі за сході України.

"Очевидно, що вони переоцінили свої можливості захопити Київ і переоцінили свої можливості захопити будь-який населений пункт. Було б справедливо сказати, що вони зіткнулися з деякими помилками розвідки", – зауважили американські військові.

Українські чиновники та військові, з якими спілкувалися журналісти The New York Times, поставили під сумнів дані Пентагону. Місто залишається під контролем окупантів, але ЗСУ ведуть бої по всій Херсонській області, зазначили вони.

Херсон тримається – влада пророкує гуманітарну катастрофу

Якщо до Херсона перестануть завозити нафтопродукти, продовольчі та промислові товари, то місто "семимильними кроками" увійде в стадію гуманітарної катастрофи, повідомив в інтерв'ю LIGA.net мер міста Ігор Колихаєв.

Херсон наразі тримається та намагається підтримувати економіку, але прогнози на місяць уперед робити тяжко, пояснив він.

Ситуація в місті ускладнюється подачею води з Північно-Кримського каналу в окупований Крим. Усі посіви в Херсоні можуть опинитися під загрозою знищення, додав Колихаєв.

У місті закрито порти, тому навіть якщо посівна кампанія пройде, продаж урожаю залишиться під питанням, сказав він.

Нагадаємо, що британська газета The Times 24 березня писала про можливий "великий терор", який хочуть влаштувати вороги. Ціль – придушити масові акції протесту проти військ РФ. Журналісти повідомляли про викрадення мирних жителів із подальшою депортацією.

На одній із таких акцій 21 березня військові обстріляли мешканців міста. Українських активістів розганяли світлошумовими гранатами та сльозогінним газом.