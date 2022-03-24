РФ може влаштувати "великий терор" у Херсоні та готова "депортувати пів міста", — Times

Російські сили готові викрадати мирних мешканців серед ночі у відповідь на регулярні протести проти окупації.

Російські сили мають намір влаштувати "великий терор" у Херсоні, щоб покласти край масовим акціям протесту проти окупації у місті. Зокрема, противник планує викрадати мирних жителів і, якщо доведеться, може депортувати пів міста. Про це йдеться у листі співробітника Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який потрапив у розпорядження видання Times.

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"Кремль задумує влаштувати "великий терор" у Херсоні, викрадаючи мешканців і переправляючи їх через російський кордон, заявив інформатор ФСБ", — йдеться у публікації.

У листі, ймовірно, написаному співробітником російського відомства, йдеться, що РФ більше не хоче "грати по-хорошому" з херсонськими демонстрантами, які щодня виходять на мітинги проти російської окупації. У зв'язку з цим росіяни можуть забирати мирних містян "із будинків серед ночі".

"Навіть якщо нам доведеться депортувати пів міста — ми до цього готові", — йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники РФ пропонували депутатам Херсонської обласної ради співпрацю на тлі підготовки до проведення "референдуму" щодо створення "Херсонської народної республіки".

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