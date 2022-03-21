Російські окупанти обстріляли мирних жителів Херсона, є поранені (відео)

Під час розгону мирної української демонстрації окупантами було застосовано світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У Херсоні, окупованому російськими військами, загарбники обстріляли мирних жителів. Унаслідок обстрілу є мінімум один поранений похилого віку. Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

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Під час розгону українських активістів були застосовані світлошумові гранати та сльозогінний газ. Один з учасників проукраїнської демонстрації, повідомляють у місцевих соцмережах, був затриманий російською окупаційною владою.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти в шоці від рівня опору місцевого населення і навряд чи зможуть створити там ХНР. Тим часом у Херсоні розстріляли автомобіль помічника депутата В. Сальдо. Його авто розстріляли біля будинку Володимира Сальдо, якого після захоплення Херсона військами РФ було помічено на акції на підтримку російського вторгнення. Діяльність партії "Блок Володимира Сальдо" припинила своїм указом РНБО.