Российские оккупанты обстреляли мирных жителей Херсона, есть раненный (видео)

При разгоне мирной украинской демонстрации оккупантами были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В Херсоне, оккупированном российскими войсками, захватчики обстреляли мирных жителей. В результате обстрела есть минимум один раненый пожилого возраста. Об этом сообщают херсонские телеграм-каналы.

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При разгоне украинских активистов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Один из участников проукраинской демонстрации, сообщают в местных соцсетях, был задержан российскими оккупационными властями.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты в шоке от уровня сопротивления местного населения, и вряд ли смогут создать там ХНР. Тем временем в Херсоне расстреляли автомобиль помощника депутата Вдадимира Сальдо. Его авто расстреляли возле дома Владимира Сальдо, который после захвата Херсона войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения. Деятельность партии "Блок Владимира Сальдо" приостановил своим указом СНБО.