ВСУ освобождают Тростянец: оккупанты убегают на ворованных машинах и скутерах (фото)

По информации чиновников, в ходе боев украинские военные с помощью NLAW разбили российский танк Т-80.

Российские оккупанты убегают из Тростянца Сумской области на ворованных машинах и скутерах, так как украинские военные заходят в город. Об этом сообщает Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Украинские военные освобождают город Тростянец Сумской области. Как сообщил глава Тростянецкого горсовета Юрий Бова, военные России убегают из города на ворованных автомобилях и скутерах", — говорится в сообщении.

Также сообщается об других военных успехах ВСУ в городе.

[ + – ] Российская техника

Украинские военные с помощью NLAW разбили российский танк Т-80 под Тростянцом. Ранее на том же месте разбили БМП, танки и автомобили российской армии.

Ранее сегодня обедом, 25 марта, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что украинские вооруженные силы ведут бои за освобождение Тростянца.

[ + – ] Российская техника

"Под пулями и обстрелами громада работает: врачи делают свою работу, местные волонтеры и активисты поддерживают жизнь в громаде, как это возможно в сегодняшних условиях", — отметил он.

Напомним, что российские оккупанты захватили Тростянец еще 1 марта. Три российские колонны с разных сторон вошли в город и полностью заняли его.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном.