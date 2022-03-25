ВСУ освобождают Тростянец: оккупанты убегают на ворованных машинах и скутерах (фото)
По информации чиновников, в ходе боев украинские военные с помощью NLAW разбили российский танк Т-80.
Российские оккупанты убегают из Тростянца Сумской области на ворованных машинах и скутерах, так как украинские военные заходят в город. Об этом сообщает Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Украинские военные освобождают город Тростянец Сумской области. Как сообщил глава Тростянецкого горсовета Юрий Бова, военные России убегают из города на ворованных автомобилях и скутерах", — говорится в сообщении.
Также сообщается об других военных успехах ВСУ в городе.
Украинские военные с помощью NLAW разбили российский танк Т-80 под Тростянцом. Ранее на том же месте разбили БМП, танки и автомобили российской армии.
Ранее сегодня обедом, 25 марта, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что украинские вооруженные силы ведут бои за освобождение Тростянца.
"Под пулями и обстрелами громада работает: врачи делают свою работу, местные волонтеры и активисты поддерживают жизнь в громаде, как это возможно в сегодняшних условиях", — отметил он.
Напомним, что российские оккупанты захватили Тростянец еще 1 марта. Три российские колонны с разных сторон вошли в город и полностью заняли его.
Ранее Фокус сообщал, что войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном.