"По сравнению с другими городами у нас курорт". Как живут Сумы в военное время

Фокус поговорил с жителем Сум Тарасом Лютым о том, как местная тероборона воюет с российской армией, каких товаров в городе не хватает больше всего, и как горожане помогают другу другу во время войны.

Сумщина – форпост борьбы с русскими захватчиками, область одной из первых встретила вражеские войска и успешно им противодействует. Высшее руководство Украины регулярно благодарит сумчан, которые не пропускают основные силы противника и тем самым спасают Киев и другие города страны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Сумской области сложная ситуация: Тростянец и Боромля находятся под оккупацией врага. Ахтырку российская армия разрушает до основания интенсивными обстрелами и бомбежками. Однако в Сумах, которые по сведениям Генштаба ВСУ, враг все еще пытается взять в кольцо, ситуация более спокойная — работают коммунальщики, инфраструктура города; хоть с перебоями, но снабжают продуктами питания. Об этом Фокусу рассказал Тарас Лютый, преподаватель Сумского государственного университета, который остался в Сумах и пытается вернуться к работе даже в такое сложное для города время.

[ + – ] Тарас Лютый: "Сейчас я исполняю обязанности декана факультета, потому что мое руководство воюет" Фото: Тарас Лютый / Facebook

Война. Начало. Российские военные в Сумах и уличные бои

Как вы узнали, что началась война?

— Из "Фейсбука". Киевские друзья написали, что по Украине нанесен ракетный удар. Также кратко написал мой друг из Германии через час-полтора после начала, поэтому я понял, что произошло что-то серьезное.

Когда появились вражеские войска в Сумах?

— На территории области их уже в первый день было много. Они за день прошли область, насколько дороги позволяли передвигаться бронированной технике со скоростью 40-50 км/ч. Также в первый день несколько колонн россиян прошли через Сумы по разным направлениям. Город не являлся их конечным пунктом назначения.

Ситуация в Сумах не очень типична. Де-факто в городе не было русских войск на постоянной основе, потому что армии здесь нечего делать. Если бы они захватывали город или просто разместились в нем, то потеряли бы боеспособность. Поэтому россияне поставили блокпосты вокруг и поехали дальше. Но на дорогах области была уйма техники, по разнім оценкам, тысячи, может, даже пара десятков тысяч самых разных образцов гусеничной и колесной техники. На марше она ломалась, заканчивалось топливо, техника вылетала в кюветы, и ее невозможно было вытащить. Все бросалось, и в то время было опасно передвигаться по дорогам. В первые дни русские войска еще не подвергали массовой агрессии гражданское население, но аварийность и нервозность на путях были фактором опасности. Знаю случаи, когда пытавшиеся уехать люди попадали в аварии.

Важно

"Мы готовы делать кесарево в подвале". Как работает киевский роддом в условиях войны

Неделю назад начали действовать зеленые коридоры. Это частично освободило пути на западном и северном направлении от Сум, можно было находить "козьи тропы", которыми можно выезжать на Полтаву, а затем на Черкассы. Эвакуационные пути эти "козьи маршруты" частично также воспроизводили. Западные аналитики говорят, что с функционированием зеленых коридоров в Полтавской области становится больше российских войск. Я почти уверен, что наши эвакуационные колонны принесли их с собой "на хвосте".

Сумская администрация регулярно сообщает об угрозе уличных боев. Были ли они?

— Конечно. Вначале даже выкладывали веселые видео, где наша тероборона гоняет вражеский БТР по городу. Насколько я видел, сначала на российских блокпостах были неподготовленные военные, хотя, как я знаю, у нас оперируют элитные войска РФ: Кантемировская и Таманские дивизии. Это было видно по номенклатуре вооружений: танки Т-90 имеет на вооружении не каждое подразделение ВС РФ. Но буквально от одного выстрела из гранатомета русские солдаты разбегались из блокпостов, и через неделю-другую тероборона их отогнала в чисто поле.

Таким образом сформировался паритет: тероборона уже не могла на обычных автомобилях внезапно атаковать россиян, потому что они под защитой "брони" и крупнокалиберных пулеметов. Но и враг не мог входить в город, потому что мог быть атакован из застройки. Сейчас уже все перешло в другую фазу: идут артиллерийские обстрелы опорных пунктов нашей теробороны. Бывает, полсуток идет канонада, уже даже засыпать под это чуть-чуть удается.

Жизнь во время войны

Как отреагировали сумчане на начало войны?

— Стандартная реакция – недоумение, шок, непонимание происходящего. Я наверняка не могу быть типичным примером сумчанина, поскольку у меня есть немного военного образования, я через себя пропустил много информации за последние восемь лет. Поэтому сразу понимал, что это значит. Большинство горожан это понимание приобрели только после взрывов.

[ + – ] "Экстремальные ситуации раскрывают самое плохое или хорошее в каждом из нас"

У себя на Фейсбук-странице вы писали, что многие сумчане уехали, и вы чувствовали себя покинутым. Каково ваше состояние сейчас?

— Тревожно, конечно. До конца не чувствуешь себя в безопасности. В первые дни весь дом собирался в подвале, нашем убежище. А потом в один прекрасный день мы не досчитались половины людей. Это давит на сознание, не придает бодрого настроения. Всегда экстремальные ситуации раскрывают самое плохое или хорошее в каждом из нас. Некоторые люди все бросили, даже оставили родственников. Но будем откровенны – нас к этому никто не готовил, убегать естественно, и реакция побега прогнозируема.

В каком состоянии инфраструктура города?

— По большому счету, город Сумы нельзя считать слишком пострадавшим по сравнению с Мариуполем или Харьковом. У нас здесь "курорт": есть вода, электричество, частично — еда. Максимум полсуток может не быть воды или электричества, потом все восстанавливают, мы далеки от гуманитарной катастрофы. Правда, недалеко от места, где я живу, разрушена 40-я подстанция электросети. Это происходило на наших глазах. Авиаударом россияне разрушили пульт управления подстанцией, ударили точно. Теперь наша энергосистема нестабильна. Это, пожалуй, была наиболее мощная атака, опасная для гражданского населения города. Если не будет электричества, то не все будет так хорошо.

Важно

"Ждем, когда Украина придет и нас спасет". Как живут и на что надеются в оккупированном Мелитополе

Работают ли магазины? Чего больше всего не хватает?

— Мы наполовину окружены, и, конечно, снабжение так себе, есть очереди, но пока товаров первой необходимости хватает. Хуже с медикаментами: обезболивающих препаратов, таблеток для снижения давления практически нет. Сейчас ездят наши курьеры в Полтаву, люди используют сетевые коммуникации, чтобы привозить эти грузы. Один или два раза заезжала гуманитарка, но куда ее распределили, не знаю.

Продолжаете ли вы работать?

— Сейчас я исполняю обязанности декана факультета, потому что мое руководство воюет. Формально наш вуз работает, однако все преподаватели в отпуске, студенты на каникулах. Сейчас очень многие наши студенты покинули город, часть за границей, кто-то имеет доступ к Сети, у кого-то его нет. Министерство, конечно, говорит, что мы должны продолжать образовательный процесс. Но я пока смотрю на это скептически, потому что из-за перебоев с электричеством и воздушных тревог невозможно даже организовать расписание, невозможно выполнить учебный план и провести аттестационные мероприятия.

[ + – ] Разбитые взрывной волной окна в аудиториях и кабинетах СумГУ [ + – ] Разбитые взрывной волной окна в аудиториях и кабинетах СумГУ [ + – ] Разбитые взрывной волной окна в аудиториях и кабинетах СумГУ [ + – ] Разбитые взрывной волной окна в аудиториях и кабинетах СумГУ

Не знаю, что получится, ситуация меняется каждую неделю, каждый день. Пока я наблюдаю только эскалацию, и не вижу возможности восстановить образование в университете хоть наполовину. Да, мы привыкли за время карантинов к дистанционному образованию. Но наши наработки могут сработать на 40-60% максимум. С юридической точки зрения мы должны отработать это время летом, это было бы логично, а все, что мы можем сделать сейчас – подстраиваться под обстоятельства.

Что делают городские власти, чтобы обеспечивать горожан и адаптировать город к условиям войны?

— Я действия властей не очень вижу. С одной стороны, коммунальные службы работают, оперативно решают проблемы с системами электро- и водоснабжения. Не знаю, можно ли это ставить в плюс мэру и депутатам. Есть какое-то взаимодействие с теробороной, но ребята из теробороны не в восторге.

В первые дни вся власть куда-то делась. В городе в первую неделю была анархия, потом все стабилизировалось, но это сделали люди своей самоорганизацией. У нас организовались очаги сопротивления и просто здравого смысла, и уже тогда начала подтягиваться власть.

Сначала у горожан были большие опасения, что розданное оружие приведет к массовому мародерству, конфликтам. В Сумах с оружием своеобразная история – была возможность его брать, сколько хочешь. Но сейчас все более-менее стабилизировалось, центры теробороны наладили работу, контроль и порядок. Люди перестали бояться, привыкли к бойцам с оружием на улицах.

Изменила ли война отношения между горожанами?

— Взаимопомощи стало больше, несомненно. Я это вижу и по себе, и по тем, с кем я контактирую. Люди организовались, правильно используют транспортные коридоры и окна возможностей. Автомобили не гоняют пустыми. Из других городов по заказу везут лекарства, товары двойного назначения: пауэрбанки, средства связи, налаживается взаимопомощь. В очередях все очень по-граждански, нормально. Уровень понимания, взаимоуважения, вежливости стал больше.