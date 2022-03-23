Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, — Бучанский городской совет

В Бучанском городском совете заявили, что Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины остаются под контролем украинских военных.

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Бучу и Гостомель Киевской области. Ситуация в регионе остается тяжелой: Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины остаются под постоянным обстрелом российских военных. Кроме того, в Дмитровской общине наблюдается передвижение врага и обстрелы окрестных сел. В ночь на 23 марта вражеские войска обстреляли село Шпитьки, что привело к пожару, а также постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Об этом написал Бучанский городской совет в Facebook.

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Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины остаются под контролем украинских военных. Однако сообщается, что из-за оккупации, много сел оказалось на грани гуманитарной катастрофы. У людей не остается продуктов, лекарств, гигиеничных средств и детского питания. Кроме того, некоторые захваченные поселки остаются без связи.

Также городской совет Бучи рассказал, что военные России занимаются мародерством, врываются в дома местных жителей и ищут еду и алкоголь. Они также отстреливают собак и режут скот на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газ и связи, а людям нужны продукты, вода и медикаменты, есть большой запрос на эвакуацию. Российские военные в этом районе начали окапываться. В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома

Напомним, 23 марта Национальная Полиция возобновила работу в городе Ирпень. Правоохранители будут зачищать территорию и помогать людям с эвакуацией.

Украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, что под поселком Макаров Киевской области две батальонных тактических группы России потеряли около 50% своего состава. Один из российских военных обвинил в этом командира бригады и переехал его танком.