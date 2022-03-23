Нацполиция возобновила работу в Ирпене: будет искать диверсантов и помогать с эвакуацией
Деятельность правоохранителей в городе проходит в условиях обстрелов со стороны российских войск.
Национальная полиция возобновила работу в городе Ирпень Киевской области — правоохранители будут зачищать территорию населенного пункта и помогать мирным жителям с эвакуацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
По словам начальника Нацполиции Игоря Клименко, бойцы полка особого назначения в Киевской области уже работают на территории Ирпеня.
"Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас — помощь и эвакуация мирным жителям, еще остающимся в Ирпене", — сказал Клименко.
Глава ведомства также указал, что спецназ полиции взаимодействует с украинскими военными и помогает возобновить работу органов местного самоуправления на территории города. В то же время российские войска продолжают обстреливать Ирпень.
"Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города", — добавил Клименко.
Напомним, недавно в Ирпене мать с сыном, погибшие в результате обстрелов российских войск, были похоронены во дворе одного из местных жилищных комплексов.
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