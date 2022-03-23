Нацполіція відновила роботу в Ірпені: шукатиме диверсантів і допомагатиме з евакуацією

Діяльність правоохоронців у місті відбувається в умовах обстрілу з боку російських військ.

Національна поліція відновила роботу в місті Ірпінь Київської області — правоохоронці зачищатимуть територію населеного пункту та допомагатимуть мирним жителям з евакуацією. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

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За словами начальника Нацполіції Ігоря Клименка, бійці полку особливого призначення на Київщині вже працюють на території Ірпеня.

"Починаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз — допомога й евакуація мирним жителям, які ще залишаються в Ірпені", — сказав Клименко.

Глава відомства також зазначив, що спецназ поліції взаємодіє з українськими військовими та допомагає відновити роботу органів місцевого самоврядування на території міста. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Ірпінь.

"Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста", — додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно в Ірпені мати із сином, які загинули внаслідок обстрілів російських військ, було поховано у дворі одного з місцевих житлових комплексів.

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