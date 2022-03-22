Без постачання і в "котлі": армія РФ змушена відступати на заході Київської області

Журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що українським військовим вдасться оточити ворога у трикутнику Бородянка – Ірпінь – Макарів.

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) 21 березня повідомляв про звільнення селища Макарів під Києвом. У населеному пункті залишилися суцільні руїни, спалена техніка та вирви на дорогах від розривів снарядів.

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Український Telegram-канал "Вертикаль" 22 березня написав, що українські військові відрізали постачання угруповання армії агресора біля Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

"ЗСУ не дали оркам форсувати річку Ірпінь, спроби підвезення боєприпасів накриваються нашою артилерією. У росіян постає завдання відступати до Чорнобильської зони", — писали в каналі.

[ + – ] Росіяни можуть почати відступати до Чорнобильської зони

Київська обласна військова адміністрація цього ж дня заявила, що чотири села області — Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка — перебувають на межі гуманітарної катастрофи через постійні обстріли військ РФ (села позначені на карті).

[ + – ] Чотири села Київської області перебувають на межі гуманітарної катастрофи

Це може вказувати на те, що в цих населених пунктах перебувають Збройні сили України.

Канадський консультант із системного адміністрування, мереж та безпеки ExitCertified Майкл МакКей публікував карту, судячи з якої, російські військові можуть опинитися в оточенні.

[ + – ] Карта "котла" для російських окупантів

Український журналіст Андрій Цаплієнко дійшов висновку, що ЗС РФ можуть опинитися в "котлі" у трикутнику Бородянка — Ірпінь — Макарів. За його даними, офіційної інформації про це ще не надходило.

[ + – ] Армія РФ може опинитися в "котлі"

Увечері 21 березня власниця кінно-спортивного клубу "Олександрія" у Гостомелі розповіла, що загарбники, які перебували на території стайні протягом 10 днів, 13 березня "рознесли її в тріски" та спалили тварин.

Нагадаємо, що станом на 18 березня ЗСУ змогли відкинути ворожі сили від столиці з боку правого берега Дніпра на 70 кілометрів.

Фокус писав 13 березня про обстріл військами РФ з артилерії психоневрологічного інтернату в Пущі-Водиці. Один зі снарядів влучив у приміщення моргу.