Російські війська знищили стайню у Гостомелі: коні згоріли живцем (фото 18+)

Перед тим, як спалити тварин, російські солдати погрожували їх застрелити, якщо персонал кінного клубу не покине його територію.

У селищі Гостомель Київської області російські війська знищили стайню "Олександрія" разом із кіньми — більшість із 32 тварин згоріли живцем. Про це в коментарі виданню "Цензор" повідомила Олександра, власниця кінно-спортивного клубу "Олександрія".

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За словами жінки, вона не змогла потрапити на стайню вже в перший день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, а вже 1 березня російські військові, що потрапили на територію комплексу, наказали конюхам покинути комплекс і погрожували застрелити тварин.

"Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 числа", – розповіла Олександра.

За даними жінки, із 32 коней вижили 5-7 — вони зараз перебувають між Гостомелем і Бучею. Олександра сподівається, що тварини не впадуть під обстріл і зможуть самостійно добути собі їжу та воду.

У своєму Facebook Олександра уточнила, що російські солдати захопили стайню і перебували там протягом майже 10 днів, "після чого рознесли її в тріски". Фото спалених коней жінці надіслав її знайомий, який побував на місці події, після чого вона відправила їх колишнім власникам для впізнання. Олександра уточнила, що багатьма кіньми володіли діти 7-10 років.

Наразі власниця стайні збирає засоби для пошуку, утримання та відновлення тих тварин, яким вдалося вижити, а також для відновлення кінно-спортивного клубу.

"Ці злочини ми не дамо забути ніколи! Весь світ дивитиметься на росіян, а бачитимемо — виключно вбивць і руйнівників! Садистів і лицемірів!" — написала Олександра в соцмережі.

Так виглядала стайня до повномасштабної війни:

Наслідки атаки російських військ (фото 18+):

Тим часом у понеділок, 21 березня, підрозділи Збройних сил України змогли вибити російських окупантів із прифронтового міста Макарів у Київській області.

Також ми писали, як український спецназ знищив 20 бойових машин російських десантників у Гостомелі.