У Гостомелі спецназ ГУР знищив 20 ворожих БМД

За контроль над Гостомелем продовжуються бойові зіткнення. Протягом дня, за твердженнями силовиків, у місті було знищено 20 ворожих бойових машин.

У Гостомелі спецназівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ще 10 ворожих БМД. Про це повідомляє ГУР у своєму Telegram-каналі.

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За контроль над містом Гостомель продовжуються бойові зіткнення. Станом на 18.30 в районі місцевого склозаводу було знищено ще 10 бойових машин десанту російської армії.

Бій веде об'єднана група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України спільно з підготовленими місцевими групами опору.

Загалом протягом дня спецпризначенці знищили в Гостомелі 20 боємашин десанту окупантів.

Нагадаємо, що в Бучі через шість годин бої припинилися, проте обстріл триває. ЗСУ спільно з теробороною відбивають ворожий наступ у Бучі та околицях, проте бійців Кадирова витіснити з міста все ще не вдається.

Раніше Фокус повідомляв, що в західній частині України почали проводити мобілізацію чоловіків-біженців. Місцеві жителі відправляють своїх родичів у Польщу, щоб уникнули мобілізації; приїжджих направляють до місцевих військкоматів.