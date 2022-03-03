В Гостомеле спецназ ГУР уничтожил 20 вражеских БМД

За контроль над Гостомелем продолжаются боестолкновения. В течение дня, по утверждениям силовиков, в городе были уничтожены 20 вражеских боевых машин.

В Гостомеле спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили еще 10 вражеских БМД. Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.

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За контроль над городом Гостомель продолжаются боестолкновения. По состоянию на 18.30, в районе местного стеклозавода были уничтожены еще 10 боевых машин десанта российской армии.

Бой ведет объединенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины совместно с подготовленными местными группами сопротивления.

В общей сложности, в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боемашин десанта оккупантов.

Напомним, что в Буче по прошествии шести часов бои прекратились, однако обстрелы продолжаются. ВСУ совместно с теробороной отражают вражеское наступление в Буче и окрестностях, однако бойцов Кадырова вытеснить из города все еще не удается.

Ранее Фокус сообщал, что в западной части Украины начали проводить мобилизацию мужчин-беженцев. Местные жители отправляют своих родственников в Польшу, дабы те избежали мобилизации; приезжих же направляют в местные военкоматы.