Ситуация в Буче: спустя шесть часов бои прекратились, но продолжаются обстрелы

Вооруженные силы Украины и территориальная оборона отбивают вражеские атаки в Буче и ее окрестностях, но кадыровцев убрать из города пока не удалось.

Мэр города Буча Анатолий Федорук рассказал Фокусу о текущей ситуации в городе. По его словам, спустя несколько часов активные бои прекратились, но продолжаются обстрелы.

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"Были продолжительные бои возле подхода к городу, враг по некоторым направлениям прорвался в город, ВСУ выталкивали врага за пределы города в открытое поле, чтобы их там уничтожать. Бои продолжались на территории между Бучей и Ворзелем и со стороны Гостомеля трасса М 07. Кадыровцы также прорывались в город, пока их ликвидировать не удалось", — рассказывает мэр города.

Федорук также добавляет, что Вооруженные силы Украины и территориальная оборона сплоченно взаимодействуют друг с другом и дают отпор врагам. По словам мэра Бучи, видео, которое активно распространяли сегодня в соцсетях как ВСУ подняли украинский флаг в городе — символический знак, который говорит о том, что армия вместе с жителями города, и уничтожает врага. Так как за все время войны украинский флаг и так возвышался.

"В городе стоит задача наладить централизованную выпечку хлебобулочных изделий. Мы благодарны гуманитарным конвоям из Киева и Буковины, мы уже выпекаем хлеб 10 тысяч булок, есть дрожжи, маргарин. Гуманитарная ситуация на должном уровне. Возможно, хотелось бы больше, но война и мы это все понимаем. Мы держимся", — подчеркивает Федорук.

27 февраля в Буче снаряд оккупантов попал в 9-этажный жилой дом. По информации пользователей соцсетей, в городе были замечены больше 20 танков противника.