Ситуація в Бучі: через шість годин бої припинилися, але продовжуються обстріли
Збройні сили України й територіальна оборона відбивають ворожі атаки в Бучі та її околицях, але кадирівців прибрати з міста поки що не вдалося.
Мер міста Буча Анатолій Федорук розповів Фокусу про поточну ситуацію в місті. За його словами, через кілька годин активні бої припинилися, але триває обстріл.
"Були тривалі бої біля підходу до міста, ворог за деякими напрямками прорвався до міста, ЗСУ виштовхували ворога за межі міста у відкрите поле, щоб їх там знищувати. Бої тривали на території між Бучею та Ворзелем і з боку Гостомеля траса М 07. Кадирівці також проривалися до міста, поки їх ліквідувати не вдалося”, — розповідає мер міста.
Федорук також додає, що Збройні сили України й територіальна оборона згуртовано взаємодіють одна з одною та дають відсіч ворогам. За словами мера Бучі, відео, яке активно розповсюджували сьогодні в соцмережах, як ЗСУ підняли український прапор у місті — символічний знак, який говорить про те, що армія разом із жителями міста та знищує ворога. Бо за весь час війни український прапор і так височів.
"У місті стоїть завдання налагодити централізовану випічку хлібобулочних виробів. Ми вдячні гуманітарним конвоям із Києва та Буковини, ми вже випікаємо хліб, 10 тисяч булок, є дріжджі, маргарин. Гуманітарна ситуація на належному рівні. Можливо, хотілося б більше, але війна, і ми це все розуміємо. Ми тримаємося", — наголошує Федорук.
27 лютого в Бучі снаряд окупантів потрапив до 9-поверхового житлового будинку. За інформацією користувачів соцмереж, у місті було помічено більше 20 танків супротивника.