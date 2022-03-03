Ситуація в Бучі: через шість годин бої припинилися, але продовжуються обстріли

Збройні сили України й територіальна оборона відбивають ворожі атаки в Бучі та її околицях, але кадирівців прибрати з міста поки що не вдалося.

Мер міста Буча Анатолій Федорук розповів Фокусу про поточну ситуацію в місті. За його словами, через кілька годин активні бої припинилися, але триває обстріл.

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"Були тривалі бої біля підходу до міста, ворог за деякими напрямками прорвався до міста, ЗСУ виштовхували ворога за межі міста у відкрите поле, щоб їх там знищувати. Бої тривали на території між Бучею та Ворзелем і з боку Гостомеля траса М 07. Кадирівці також проривалися до міста, поки їх ліквідувати не вдалося”, — розповідає мер міста.

Федорук також додає, що Збройні сили України й територіальна оборона згуртовано взаємодіють одна з одною та дають відсіч ворогам. За словами мера Бучі, відео, яке активно розповсюджували сьогодні в соцмережах, як ЗСУ підняли український прапор у місті — символічний знак, який говорить про те, що армія разом із жителями міста та знищує ворога. Бо за весь час війни український прапор і так височів.

"У місті стоїть завдання налагодити централізовану випічку хлібобулочних виробів. Ми вдячні гуманітарним конвоям із Києва та Буковини, ми вже випікаємо хліб, 10 тисяч булок, є дріжджі, маргарин. Гуманітарна ситуація на належному рівні. Можливо, хотілося б більше, але війна, і ми це все розуміємо. Ми тримаємося", — наголошує Федорук.

27 лютого в Бучі снаряд окупантів потрапив до 9-поверхового житлового будинку. За інформацією користувачів соцмереж, у місті було помічено більше 20 танків супротивника.