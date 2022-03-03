"Прячут своих по хатам": на западе Украины начали мобилизацию мужчин-беженцев

Местные жители отправляют своих сыновей и мужей в Польшу, чтобы те избежали всеобщей мобилизации. А приезжих отправляют в военкоматы.

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях участились случаи мобилизации или призыва в военкомате эвакуировавшихся мужчин из Киева. При этом местные идти по повестке не спешат. Об этом Фокусу рассказали беженцы в Ивано-Франковской области.

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Кого обязаны мобилизовать в ВСУ

24 февраля 2022 года президент Украины Зеленский подписал Указ № 69/2022 "Об общей мобилизации". Согласно документу, мобилизация должна быть осуществлена в 90-дневный срок во всех областях страны (исключая Крым) и в столице. В указе сказано о необходимости совершить "Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины…". За объемы и очередность призыва отвечает Генштаб ВСУ. А совершение призыва и доставку призывников должны осуществить местные органы исполнительной власти.

Согласно ст.1 п.9 Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", относительно воинской обязанности граждане Украины делятся на следующие категории:

допризывники – лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

О том, как в Ивано-Франковской области мобилизовывают эвакуировавшихся мужчин, Фокусу рассказал киевлянин, сотрудник компании Materialise по имени Максим.

Кого мобилизовывают в западных областях Украины

Максим и его друг эвакуировались в Ивано-Франковскую область в село Татарив. Это горнолыжный курорт, где много гостиниц и где многие местные жители привыкли принимать гостей из других регионов страны. В гостинице киевлянам сообщили, что они должны зарегистрироваться в местной селищной раде, что они и сделали, а после их направили в Надворнянский районный военный комиссариат (Надвирна — районный центр Ивано-Франковской области, — ред.) для постановки на учет в связи с указом об общей мобилизации.

"Мы в военкомат пошли добровольно, хотели предложить свои услуги в качестве бойцов территориальной обороны, однако в военкомате нам сообщили, что в теробороне не нуждаются и что нас отправят в ВСУ", — рассказал молодой человек.

По наблюдениям парня, в Надворнянском военкомате было довольно много приезжих парней из других городов Украины, которых мобилизовали таким же образом, но были и местные.

"Мужчин делили на группы. В нашей группе — 14 человек. Практически все — не из Ивано-Франковской области. Но местные тоже есть, мы с ними общались, по говору поняли, что они тут живут", — поделился Максим.

Молодой человек, как и его друг, не служил в армии, не учился на военной кафедре в институте (ее там просто не было) и никаких навыков в военном деле, звания, специальности не имеет. Однако с точки зрения закона, он и его товарищ являются призывниками. Максим говорит, что их направят во Львовскую область где, вероятно, будут проходить учения.

Как жители Западной Украины реагируют на беженцев-мужчин

Другой источник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал журналистам Фокуса о том, что в селе Косив Ивано-Франковской области местные мужчины скрываются от мобилизации.

"Жены и матери прячут их по хатам, а некоторые — отправляют своих сыновей в Польшу", — рассказывает спикер.

По словам источника, жители села настроены недоброжелательно к эвакуировавшимся мужчинам, отказывают им в поселении, пока они не зарегистрируются в селищной раде. А оттуда, как рассказывал Максим, они попадают в военкомат. Многие местные считают, что эвакуировавшиеся мужчины уклоняются от воинской обязанности.

"Местное население даже не обращает внимания на определенные условия, согласно которым некоторые группы граждан не могут быть мобилизованы", — подчеркивает источник. "В таких селах, как Косив, все друг друга знают и сразу же распознают приезжих. Мой знакомый прошел по селу, его дважды остановила тероборона и предупредила, что он должен стать на учет в военкомат в 10-дневный срок".

Отметим, что ст. 23 закона "О воинской обязанности и военной службе" определяет лиц, которые не подлежат мобилизации. Однако в перечне не указаны лица, не имеющие воинской подготовки и/или не служившие ранее в армии.

Еще один наш источник проинформировал, что подобная ситуация наблюдается не только в Ивано-Франковской, но и во Львовской и Тернопольской областях.

"Есть данные о том, что в селе под Львовом мобилизовали приезжего парня, который нигде ранее не служил. Его определили в местную тероборону и отправили на учения в Новояворовск", — говорит источник.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада утвердила указ президента Украины о всеобщей мобилизации.

Фокус писал о том, что львовский мэр Андрей Садовый 2 февраля опубликовал в Тегерам-канале приказ, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, приехавшие из других областей Украины, должны стать на учет в местных военкоматах в течение суток после прибытия.