Верховная Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации

Нардепы также проголосовали за ужесточение ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения.

Верховная Рада Украины 3 марта утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, а также внесла изменения в законодательные акты об уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Соответствующую информацию опубликовала в Facebook пресс-служба Рады.

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Парламент принял закон, которым утвержден указ президента Украины о всеобщей мобилизации, которая будет проходить в течение 90 дней по всей территории Украины.

В связи с этим Генеральный штаб ВСУ должен определить объем и очередность призыва военнообязанных и резервистов, а Кабинет министров обеспечить финансирование всех мероприятий, связанных с мобилизацией.

Кроме того нардепы проголосовали за ужесточение ответственности за преступления, связанные с коллаборационной деятельностью в условиях военного времени. Таким образом, за преступления против национальной безопасности Украины, среди которых — мародерство, диверсии, госизмена, предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. После вступления в силу граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования для постановки на военный учет военнообязанных и резервистов.

24 февраля в связи с началом военного вторжения РФ на территорию Украины президент Владимир Зеленский ввел военное положение в стране.