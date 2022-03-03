Верховна Рада затвердила указ Зеленського про загальну мобілізацію

Нардепи також проголосували за посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану.

Верховна Рада України 3 березня затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію, а також внесла зміни до законодавчих актів щодо кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Відповідну інформацію опублікувала у Facebook пресслужба Ради.

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Парламент ухвалив закон, яким затверджено указ президента України про загальну мобілізацію, яка проходитиме протягом 90 днів по всій території України.

У зв'язку з цим Генеральний штаб ЗСУ має визначити обсяг і черговість призову військовозобов'язаних і резервістів, а Кабінет міністрів забезпечити фінансування всіх заходів, пов'язаних із мобілізацією.

Крім того, нардепи проголосували за посилення відповідальності за злочини, пов'язані з колабораційною діяльністю в умовах воєнного часу. Так, за злочини проти національної безпеки України, серед яких мародерство, диверсії, держзрада, передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію. Після набуття чинності громадяни повинні прибути за викликом до територіального центру комплектування для постановки на військовий облік військовозобов'язаних і резервістів.

24 лютого у зв'язку з початком військового вторгнення РФ на територію України президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у країні.