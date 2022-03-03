"Ховають своїх по хатах": на заході України розпочали мобілізацію чоловіків-біженців

Місцеві жителі відправляють своїх синів і чоловіків до Польщі, щоб ті уникнули загальної мобілізації. А приїжджих відправляють у військкомати.

В Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях почастішали випадки мобілізації або призову у військкоматі чоловіків, що евакуювалися з Києва. При цьому місцеві йти за повісткою не поспішають. Про це Фокусу розповіли біженці на Івано-Франківщині.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Кого зобов'язані мобілізувати до ЗСУ

24 лютого 2022 року президент України Зеленський підписав Указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Згідно з документом, мобілізація має бути здійснена у 90-денний термін у всіх областях країни (крім Криму) та в столиці. В указі сказано про необхідність здійснити "Призов військовозобов'язаних, резервістів і залучення транспортних засобів забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України…". За обсяги та черговість призову відповідає Генштаб ЗСУ. А вчинення призову та доставку призовників мають здійснити місцеві органи виконавчої влади.

Відповідно до ст.1 п.9 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", щодо військового обов'язку громадяни України діляться на такі категорії:

допризовники – особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;

військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України й інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт зі забезпечення оборони держави.

Про те, як в Івано-Франківській області мобілізують чоловіків, які евакуювалися, Фокусу розповів киянин, співробітник компанії Materialise на ім'я Максим.

Кого мобілізують у західних областях України

Максим і його друг евакуювались до Івано-Франківської області до села Татарів. Це гірськолижний курорт, де багато готелів і де багато місцевих жителів звикли приймати гостей із інших регіонів країни. У готелі киянам повідомили, що вони мають зареєструватися в місцевій селищній раді, що вони й зробили, а потім їх направили до Надвірнянського районного військового комісаріату (Надвірна — районний центр Івано-Франківської області, — ред.) для постановки на облік згідно з указом про загальну мобілізацію.

"Ми у військкомат пішли добровільно, хотіли запропонувати свої послуги як бійці територіальної оборони, однак у військкоматі нам повідомили, що тероборони не потребують і що нас відправлять до ЗСУ", — розповів молодий чоловік.

За спостереженнями хлопця, у Надвірнянському військкоматі було чимало приїжджих хлопців із інших міст України, яких мобілізували так само, але були й місцеві.

"Чоловіків ділили на групи. У нашій групі — 14 осіб. Практично всі — не з Івано-Франківської області. Але місцеві теж є, ми з ними спілкувалися, зрозуміли, що вони тут живуть", — поділився Максим.

Молодик, як і його друг, не служив в армії, не навчався на військовій кафедрі в інституті (її там просто не було) і жодних навичок у військовій справі, звання, спеціальності не має. Проте з погляду закону, він і його товариш є призовниками. Максим каже, що їх направлять до Львівської області, де, ймовірно, проходитимуть навчання.

Як мешканці Західної України реагують на біженців-чоловіків

Інше джерело, яке побажало зберегти анонімність, розповіло журналістам Фокусу про те, що в селі Косів Івано-Франківської області місцеві чоловіки ховаються від мобілізації.

"Дружини та матері ховають їх по хатах, а деякі — відправляють своїх синів до Польщі", — розповідає спікер.

За словами джерела, жителі села налаштовані недоброзичливо до чоловіків, які евакуювалися, відмовляють їм у поселенні, поки вони не зареєструються в селищній раді. А звідти, як розповідав Максим, вони потрапляють у військкомат. Багато місцевих вважають, що евакуйовані чоловіки ухиляються від військового обов'язку.

"Місцеве населення навіть не звертає уваги на певні умови, згідно з якими деякі групи громадян не можуть бути мобілізовані, — наголошує джерело. — У таких селах, як Косів, всі один одного знають і одразу ж розпізнають приїжджих. Мій знайомий пройшов селом, його двічі зупинила тероборона та попередила, що він має стати на облік у військкомат у 10-денний термін".

Зазначимо, що ст. 23 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" визначає осіб, які не підлягають мобілізації. Однак у переліку не вказано осіб, які не мають військової підготовки та/або не служили раніше в армії.

Ще одне наше джерело поінформувало, що подібна ситуація спостерігається не лише в Івано-Франківській, а й у Львівській і Тернопільській областях.

"Є дані про те, що в селі під Львовом мобілізували приїжджого хлопця, який ніде раніше не служив. Його призначили до місцевої тероборони та відправили на навчання до Новояворівська", — говорить джерело.

Раніше ми повідомляли про те, що Верховна Рада затвердила указ президента України про загальну мобілізацію.

Фокус писав про те, що львівський мер Андрій Садовий 2 лютого опублікував у Тегерам-каналі наказ, згідно з яким усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які приїхали з інших областей України, мають стати на облік у місцевих військкоматах протягом доби після прибуття.