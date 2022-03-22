Российские войска уничтожили конюшню в Гостомеле: лошади сгорели заживо (фото 18+)

Перед тем, как сжечь животных, российские солдаты угрожали их застрелить, если персонал конного клуба не покинет его территорию.

В поселке Гостомель Киевской области российские войска уничтожили конюшню "Александрия" вместе с лошадьми — большинство из 32 животных сгорели заживо. Об этом в комментарии изданию "Цензор" сообщила Александра, владелица конно-спортивного клуба "Александрия".

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По словам женщины, она не смогла попасть на конюшню уже в первый день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, а уже 1 марта попавшие на территорию комплекса российские военные приказали конюхам покинуть комплекс и угрожали застрелить животных.

"Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – рассказала Александра.

По данным женщины, из 32 лошадей выжили 5-7 — они сейчас находятся между Гостомелем и Бучей. Александра надеется, что животные не попадут под обстрел и смогут самостоятельно добыть себе пищу и воду.

В своем Facebook Александра уточнила, что российские солдаты захватили конюшню и находились там на протяжении около 10 дней, "после чего разнесли ее в щепки". Фотографии сожженных лошадей женщине прислал ее знакомый, побывавший на месте происшествия, после чего она отправила их бывшим владельцам для опознания. Александра уточнила, что многими лошадьми владели дети 7-10 лет.

На данный момент владелица конюшни собирает средства для поиска, содержания и восстановления тех животных, которым удалось выжить, а также для восстановления самого конно-спортивного клуба.

"Эти преступления мы не дадим забыть никогда! Весь мир будет смотреть на россиян, а видеть — исключительно убийц и разрушителей! Садистов и лицемеров!" — написала Александра в соцсети.

Так выглядела конюшня до полномасштабной войны:

Последствия атаки российских войск (фото 18+):

Тем временем в понедельник, 21 марта, подразделения Вооруженных сил Украины смогли выбить российских оккупантов из прифронтового города Макаров в Киевской области.

Также мы писали о том, как украинский спецназ уничтожил 20 боевых машин российских десантников в Гостомеле.