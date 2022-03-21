Підрозділи ЗСУ повністю звільнили Макарів під Києвом, — ЗМІ (фото)

За попередньою інформацією, завдяки діям українських військовослужбовців, окупантів ізолювали на південь від автомобільної дороги Е40.

Підрозділи Збройних Сил України змогли вибити російських окупантів із прифронтового міста Макарів у Київській області. Про це у своєму Twitter повідомив аналітик та керівник консалтингової компанії Le Beck International Ltd Майкл Горовіц, яка спеціалізується на управлінні ризиків у небезпечних регіонах.

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З його слів, у Макарові військовослужбовці після бойових дій вивісили великий прапор України.

Визволення населеного пункту під Києвом, як зазначає Горовіц, дозволить підрозділам ЗСУ ізолювати окупаційні формування на південь від автомобільної дороги E40.

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"Ще одна фотографія з того ж місця. Це частина ширшого контрнаступу, про який повідомляли раніше", — підписав аналітик знімки з прифронтового Макарова.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів під Києвом

Про можливе звільнення Макарова під Києвом також повідомляє канадський консультант із системного адміністрування, мереж, безпеки ExitCertified Майкл Маккей.

За його словами, внаслідок контрнаступу підрозділів ЗСУ російським окупантам довелося відступати та займати оборону в районі Ірпеня, Бучі та Бородянки.

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На момент публікації матеріалу пресслужби Генштабу ЗСУ, штабу ООС та Сухопутних військ офіційно не підтверджували інформацію про звільнення міста Макарів у Київській області.

Нагадаємо, ввечері, 20 березня, російські війська завдали удару по торговому центру в Києві. Спочатку повідомляли, що внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, і ще одна людина отримала різні поранення. Через попадання снаряда спалахнули автомобілі на стоянці та кілька поверхів ТРЦ.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу ТРЦ у Києві загинув співробітник компанії Леруа Мерлен.