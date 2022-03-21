Уночі російські війська завдали удару по торговому центру, є жертви (відео)

Унаслідок атаки ворожих сил загинуло четверо людей, ще одна отримала травми.

У неділю, 20 березня, у Києві російські війська завдали удару в район торговельного центру, внаслідок чого загинули щонайменше чотири особи, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Удару було нанесено в Подільському районі міста близько 22:46.

"Після прибуття бійці (ДСНС) встановили, що внаслідок ворожих обстрілів спалахнули автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру", — йдеться в публікації рятувальників.

На кадрах із місця події можна побачити, що співробітникам ДСНС вдалося витягти щонайменше одну людину з-під завалів торгового центру.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок пригоди загинуло четверо людей, одна травмована, інформація уточнюється.

Станом на 02:18 пожежу було локалізовано на площі 1,5 тис. кв. метрів. На місці працює 11 одиниць пожежної техніки та 63 особи особового складу.

Нагадаємо, у неділю уламки снаряда російських військ впали у дворі багатоквартирного будинку у Святошинському районі Києва, у зв'язку з чим там виникла пожежа.

Також Фокус писав про те, як збройні сили РФ обстріляли Маріуполь із чотирьох кораблів Військово-морського флоту.