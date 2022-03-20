У Києві уламки снаряда впали у дворі будинку поряд із дитячим садком (фото, відео)

НП сталася у районі Святошин. За словами мера Києва, загиблих немає, постраждали 5 людей, 2 з них госпіталізовані. У будинку вибиті вікна, згоріли автомобілі, що стояли у дворі.

У неділю, 20 березня, уламки снаряда російських військ впали у дворі десятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва, внаслідок чого у будинку виникла пожежа. Приблизно о 14:00 до Державної служби порятунку надійшло повідомлення про спалах. Про це повідомляється на сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій у Facebook.

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Пожежники, які прибули на місце, виявили, що через уламки снаряда стався спалах на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-х автомобілів. Для ліквідації наслідків залучено 7 одиниць пожежної техніки та 25 рятувальників. Людей евакуювали із будівлі.

"О 14:24 спалах локалізовано і о 14:41 — ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Столичний градоначальник Віталій Кличко записав відео біля вирви, що залишилася від снаряда. За його словами, постраждало п'ять місцевих жителів, але обійшлося без жертв.

[ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному Фото: ГСЧС [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Обстріл будинку в Святошин. [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному [ + – ] Уламки снаряда впали поряд з будинком у Святошиному

"Знову ми бачимо наслідки "русського миру", поряд знаходиться дитячий садок, а тут — кратер. У будинку вибиті вікна, автомобілі згоріли. Слава Богу, загиблих немає. Кілька людей госпіталізовано, їм надається допомога", — повідомив Кличко, згадавши також про наратив російської пропаганди, згідно з яким удари російської артилерії нібито завдаються тільки по військових об'єктах.

"Хочуть залякати людей, але не вийде. Українці не лякаються. Більше того, такі дії викликатимуть більше ненависті, і ще більше бажання дати відсіч будь-якому агресору, який нападає на наших жінок та дітей".

[ + – ] Звернення Віталія Кличка до киян

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли Маріуполь з бойових кораблів. За інформацією військових, окупаційні війська продовжують руйнувати місто з усіх доступних знарядь.