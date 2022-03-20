У Києві уламки снаряда впали у дворі будинку поряд із дитячим садком (фото, відео)
НП сталася у районі Святошин. За словами мера Києва, загиблих немає, постраждали 5 людей, 2 з них госпіталізовані. У будинку вибиті вікна, згоріли автомобілі, що стояли у дворі.
У неділю, 20 березня, уламки снаряда російських військ впали у дворі десятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва, внаслідок чого у будинку виникла пожежа. Приблизно о 14:00 до Державної служби порятунку надійшло повідомлення про спалах. Про це повідомляється на сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій у Facebook.
Пожежники, які прибули на місце, виявили, що через уламки снаряда стався спалах на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-х автомобілів. Для ліквідації наслідків залучено 7 одиниць пожежної техніки та 25 рятувальників. Людей евакуювали із будівлі.
"О 14:24 спалах локалізовано і о 14:41 — ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
Столичний градоначальник Віталій Кличко записав відео біля вирви, що залишилася від снаряда. За його словами, постраждало п'ять місцевих жителів, але обійшлося без жертв.
"Знову ми бачимо наслідки "русського миру", поряд знаходиться дитячий садок, а тут — кратер. У будинку вибиті вікна, автомобілі згоріли. Слава Богу, загиблих немає. Кілька людей госпіталізовано, їм надається допомога", — повідомив Кличко, згадавши також про наратив російської пропаганди, згідно з яким удари російської артилерії нібито завдаються тільки по військових об'єктах.
"Хочуть залякати людей, але не вийде. Українці не лякаються. Більше того, такі дії викликатимуть більше ненависті, і ще більше бажання дати відсіч будь-якому агресору, який нападає на наших жінок та дітей".
Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли Маріуполь з бойових кораблів. За інформацією військових, окупаційні війська продовжують руйнувати місто з усіх доступних знарядь.