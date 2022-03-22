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Воєнний фокус Російсько-українська війна

З'явилися кадри зі звільненого ЗСУ селища Макарів під Києвом (фото, відео)

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селище макарів
Силовики у Макарові

Кожен другий будинок у селищі знищено через бойові дії. Людей у Макарові майже не лишилося.

Голова Нацполіції Київської області Андрій Небутов показав кадри зі звільненого ЗСУ селища Макарів Київської області. Фото з'явилися у Facebook посадовця.

У населеному пункті суцільні руїни, зруйновані будівлі, спалена техніка та вирви на дорогах від прильотів снарядів. Мешканців там майже не лишилося. Зате зараз у Макарові майорить за вітром український прапор.

Небитов показав кадри селища, підписавши їх "багатостраждальний Макарів".

"Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських залишається незмінною. Правоохоронці працюють у зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", — пише голова обласної поліції.

Макарів перебував під постійним обстрілом російських загарбників.

макарів звільнили
Зруйноване селище
все звільнили макарів
Селище Макарів
Кадри із селища Макарів

Нагадаємо, 21 березня ЗСУ змогли вибити російських окупантів з прифронтового міста Макарів у Київській області.

Ще повідомлялося, як увечері 20 березня російські війська завдали удару по торговому центру в Києві.