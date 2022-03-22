З'явилися кадри зі звільненого ЗСУ селища Макарів під Києвом (фото, відео)

Кожен другий будинок у селищі знищено через бойові дії. Людей у Макарові майже не лишилося.

Голова Нацполіції Київської області Андрій Небутов показав кадри зі звільненого ЗСУ селища Макарів Київської області. Фото з'явилися у Facebook посадовця.

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У населеному пункті суцільні руїни, зруйновані будівлі, спалена техніка та вирви на дорогах від прильотів снарядів. Мешканців там майже не лишилося. Зате зараз у Макарові майорить за вітром український прапор.

Небитов показав кадри селища, підписавши їх "багатостраждальний Макарів".

"Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських залишається незмінною. Правоохоронці працюють у зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", — пише голова обласної поліції.

Макарів перебував під постійним обстрілом російських загарбників.

[ + – ] Зруйноване селище

[ + – ] Селище Макарів

[ + – ] Кадри із селища Макарів

Нагадаємо, 21 березня ЗСУ змогли вибити російських окупантів з прифронтового міста Макарів у Київській області.

Ще повідомлялося, як увечері 20 березня російські війська завдали удару по торговому центру в Києві.