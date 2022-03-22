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Военный Фокус Российско-украинская война

Появились кадры с освобожденного ВСУ поселка Макаров под Киевом (фото, видео)

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поселок макаров
Силовики в Макарове

Каждый второй дом в поселке уничтожен из-за боевых действий. Людей в Макарове почти не осталось.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов показал кадры с освобожденного ВСУ поселка Макаров Киевской области. Фото появились в Facebook чиновника.

В населенном пункте сплошные руины, разрушенные здания, сожженная техника и воронки на дорогах от прилетов снарядов. Жителей там почти не осталось. Зато сейчас в Макарове развевается по ветру украинский флаг.

Небытов показал кадры поселка, подписав их "многострадальный Макаров".

"Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", — пишет глава областной полиции.

Макаров находился под постоянными обстрелами российских захватчиков.

макаров освободили
разрушенный поселок
всу освободили макаров
поселок Макаров

Напомним, 21 марта ВСУ смогли выбить российских оккупантов из прифронтового города Макаров в Киевской области.

Еще сообщалось, как вечером 20 марта российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве.