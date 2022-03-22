Появились кадры с освобожденного ВСУ поселка Макаров под Киевом (фото, видео)

Каждый второй дом в поселке уничтожен из-за боевых действий. Людей в Макарове почти не осталось.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов показал кадры с освобожденного ВСУ поселка Макаров Киевской области. Фото появились в Facebook чиновника.

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В населенном пункте сплошные руины, разрушенные здания, сожженная техника и воронки на дорогах от прилетов снарядов. Жителей там почти не осталось. Зато сейчас в Макарове развевается по ветру украинский флаг.

Небытов показал кадры поселка, подписав их "многострадальный Макаров".

"Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", — пишет глава областной полиции.

Макаров находился под постоянными обстрелами российских захватчиков.

[ + – ] разрушенный поселок

[ + – ] поселок Макаров

Напомним, 21 марта ВСУ смогли выбить российских оккупантов из прифронтового города Макаров в Киевской области.

Еще сообщалось, как вечером 20 марта российские войска нанесли удар по торговому центру в Киеве.