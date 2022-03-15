В Ірпені на території ЖК поховали матір із сином, які загинули під час обстрілу (фото)

Марина та Іван загинули 5 березня, коли намагалися евакуюватись із прифронтового міста. Ідентифікувати загиблих вдалося лише за обгорілими документами, які були у жіночій сумочці.

В Ірпені на території житлового комплексу поховали Марину та Івана Меть, які загинули внаслідок обстрілу російських військ. Про це повідомляє "Громадське".

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Дві могили розташовані прямо у дворі житлового комплексу, де проживали Марина та Іван Меть. Над ними встановлено два хрести із фанери з датою смерті "5 березня 2022 року". Саме в цей день мама із сином загинули, намагаючись евакуюватись з Ірпеня.

Подруга Марини розповіла журналістам, що востаннє спілкувалася з жінкою 2 березня.

"Вона відповіла, що в них із сином все добре, тільки укриття далеко, тому вони не виходитимуть з дому. До того ж, говорила, у неї залишилися кішка, собака та сусідські папуги, так що вони сидітимуть удома, їхати не хочуть. Марина жила в цій квартирі вдвох із 12-річним сином Іваном: раніше продала квартиру в Києві і придбала житло в Ірпені. Вона дуже мріяла про цю квартиру. Просто жила цим, всі гроші туди вкладала, економила. Берегла кожну копійку, щоб зробити ремонт", — повідомила Ольга і додала, що познайомилася з Мариною в пологовому будинку, де жінки лежали на збереженні.

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Жінка дізналася про загибель своєї подруги через її родичів. Марина зі своїм сином Іваном 5 березня вийшли з дому на вулицю — поряд із ними проїжджав ворожий танк, який, за словами близьких загиблих, вистрілив у них.

Місцевий мешканець Віталій, який бере участь в обороні Ірпеня, не виключає, що мати з дитиною могли стати жертвами мінометного обстрілу. За його словами, тіла Марини та Івана він бачив на перетині вулиць Родникова та Сковороди, а поруч з ними були сліди від розриву міни.

Ідентифікувати загиблих вдалося лише за документами, які були знайдені поруч у маленькій обгорілій жіночій сумочці. Ще один мешканець Ірпеня Володимир у коментарі журналістам підтвердив, що 6 березня копав могили для загиблих Марини та Івана прямо на території житлового комплексу.

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Раніше повідомлялося, що вночі 15 березня російські війська обстріляли кілька багатоквартирних будинків у Києві. Унаслідок влучення снаряда у 16-поверховий будинок у Святошинському районі загинули двоє людей.

Нагадаємо, що 13 березня в Ірпені внаслідок обстрілу загинув іноземний журналіст. 51-річний американський кореспондент Брент Ренауд отримав поранення в голову в районі Романівського мосту, коли він із колегами намагався зняти евакуацію населення з прифронтового міста.