Як у Бучі: під Харковом солдати РФ спалювали живцем і катували цивільних, — голова ОВА

Російські солдати вбивали цілі сім'ї, частина жителів регіону зникла безвісти.

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У звільнених від військ РФ населених пунктах Харківської області зафіксовано випадки воєнних злочинів, подібних до тих, які були скоєні російськими солдатами стосовно жителів Бучі Київської області. Зокрема, засвідчені епізоди катувань і вбивств мирного населення. Про це в інтерв'ю виданню «НВ» повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами чиновника, коли українські військові звільняють населені пункти в регіоні, як це сталося з Вільхівкою та Малою Роганню, було виявлено тіла загиблих цивільних, деякі з них мали зв'язані руки та вогнепальні поранення голови. Наразі цими епізодами займаються правоохоронні органи та прокуратура, щоб передати дані розслідування міжнародним інстанціям.

Також Синєгубов розповів, як в одному з житлових будинків у Гусарівці, у якому, за даними свідків, була "комендатура" військ РФ, у підвалі були виявлені трупи, імовірно, членів однієї сім'ї, які, згідно з попередніми висновками експертизи, були спалені живцем.

"Також було виявлено тіло місцевого фельдшера, до якого за зовнішніми ознаками було застосовано тортури... Крім того, було знайдено автомобіль цивільних, де було розстріляно всю сім'ю – чоловіка, жінку та маленьку дитину", — додав чиновник.

Частина мешканців Харківської області зникла безвісти, їхня кількість наразі встановлюється.

"На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства росіян стосовно до мирного населення, як у Бучі. Мародери, ґвалтівники, убивці жінок і дітей, їх не можна називати армією!.. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!" — запевнив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура 7 квітня повідомляла про відкриття кримінального провадження за фактом тортур і подальшого підпалу трьох мешканців села Гусарівка Ізюмського району.

"Із метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їхні тіла перед підпалом шинами від автомобіля. Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року в підвалі одного з будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей", — ідеться в повідомленні відомства.

Прокурори Харківщини разом із правоохоронцями докладають усіх зусиль для покарання країни-агресора та всіх причетних до злочинів, скоєних на території нашої держави.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських військ стало відомо, що окупанти в Ірпені масово розстрілювали мирних жителів і проїжджали по тілах цивільних на бойовій техніці.

У свою чергу уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова 8 квітня повідомила, що під Києвом російські солдати ґвалтували дітей. Одна з постраждалих, 14-річна мешканка регіону, зараз вагітна.