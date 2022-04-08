На глазах у матери: омбудсмен Денисова рассказала об изнасилованиях детей солдатами РФ

Уже известно, что российские военнослужащие неоднократно прибегали к сексуальному насилию над несовершеннолетними мальчиками и девочками во время оккупации Бучи и Ирпеня.

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В Буче и Ирпене Киевской области зафиксированы случаи изнасилований детей и женщин российскими солдатами во время оккупации ими этих городов. Об этом в пятницу, 8 апреля, в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен рассказала о трех случаев сексуального насилия, зафиксированных в регионе:

девочка, 14 лет, изнасилована 5 российскими солдатами в Буче, сейчас беременна;

мальчик, 11 лет, изнасилован захватчиками на глазах у привязанной к стулу матери в Буче;

женщина, 20 лет, изнасилована тремя военнослужащими РФ одновременно "во все возможные места" в Ирпене.

Денисова напомнила, что изнасилования во время войны запрещены статьей 27 Женевской конвенции. Омбудсмен обратилась к Комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России в Украину, а также к экспертной комиссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, чтобы учесть факты этих военных преступления со стороны государства-агрессора в Украине.

"Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты!.. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность!" — добавила Денисова.

[ + – ] Пост Денисовой

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что украинским силовикам известны все личности, совершавшие военные преступления на территории страны в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали о том, как российские военные в Ирпене расстреливали девочек и женщин и ездили по их телам на танках.