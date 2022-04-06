У нас есть поименный список россиян, зверствовавших в Украине, — Монастырский

Глава МВД рассказал, что в ходе разведывательной операции украинские военные нашли документы, содержащие детальный список российских оккупантов, действовавших на территории Киевской области. Также чиновник напомнил — военные преступления не имеют срока давности.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинским силовикам известны все личности, совершавшие военные преступления на территории Украины. Об этом чиновник написал в своем посте в социальной сети Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам министра, военные преступления российской армии в Украине осудили главы 45 стран, а также такие организации, как ОБСЕ, ООН, ЕС и НАТО. Он отметил, что Евросоюз уже ввел в действие 5-й пакет санкций против Российской Федерации, а украинские военные нашли книгу штатно-должностного учета, поименный список личного состава и таблицу позывных одной из батальонно-тактических групп противника.

Денис Монастырский также сообщил, что Украине помогают белорусские специалисты: они передали видео с камер наблюдения одного из почтовых отделений в городе Мозырь, откуда российские оккупанты отправляли награбленное в Буче, Ирпене и Гостомеле. Кроме того, белорусские партнеры опубликовали мобильные телефоны с именами и фамилиями отправителей. Глава МВД Украины пообещал во взаимодействии с партнерами из США и Великобритании найти всех причастных к террору мирного населения в украинских городах и привлечь их к ответственности.

"Военные преступления не имеют срока давности. За них будет неотвратимое наказание. Мировая история это подтверждает. С начала войны украинские полицейские зафиксировали почти 5000 фактов нарушения законов и обычаев войны, а также посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — заключил Денис Монастырский.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что одно из подразделений Национальной гвардии Украины, проводя разведывательное мероприятие в Бородянском районе Киевской области, обнаружило бывший командный штаб одной из БТГ врага. На месте штаба были найдены документы, содержащие личные данные военных РФ, о которых рассказал Монастырский.

Также мы рассказывали, что в российском городе Ставрополь обнаружено много свежих могил десантников Российской Федерации.