У нас є поіменний список росіян, які звірствували в Україні, — Монастирський

Глава МВС розповів, що під час розвідувальної операції українські військові знайшли документи, які містять детальний список російських окупантів, які діяли на території Київської області. Також чиновник нагадав, що воєнні злочини не мають терміну давності.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що українським силовикам відомі всі особи, які вчиняли воєнні злочини на території України. Про це чиновник написав у своєму дописі в соціальній мережі Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами міністра, воєнні злочини російської армії в Україні засудили глави 45 країн, а також такі організації, як ОБСЄ, ООН, ЄС і НАТО. Він зазначив, що Євросоюз уже надав чинності 5-му пакету санкцій проти Російської Федерації, а українські військові знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу та таблицю позивних однієї з батальйонно-тактичних груп противника.

Денис Монастирський також повідомив, що Україні допомагають білоруські фахівці: вони передали відео з камер спостереження одного з поштових відділень у місті Мозир, звідки російські окупанти відправляли награбоване в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Крім того, білоруські партнери опублікували мобільні телефони з іменами та прізвищами відправників. Глава МВС України пообіцяв у взаємодії з партнерами зі США та Великобританії знайти всіх причетних до терору мирного населення в українських містах і притягнути їх до відповідальності.

"Воєнні злочини не мають терміну давності. За них буде невідворотне покарання. Світова історія це підтверджує. З початку війни українські поліцейські зафіксували майже 5 000 фактів порушення законів і звичаїв війни, а також зазіхань на територіальну цілісність і недоторканність України", — підсумував Монастирський.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що один із підрозділів Національної гвардії України, проводячи розвідувальний захід у Бородянському районі Київської області, виявив колишній командний штаб однієї з БТГ ворога. На місці штабу знайшли документи, що містять особисті дані військових РФ, про які розповів Монастирський.

Також ми розповідали, що в російському місті Ставрополь виявлено багато нових могил десантників Російської Федерації.