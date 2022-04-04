Бійці Нацгвардії знайшли документи військових РФ, які вели бої під Києвом (фото)

У знайдених документах був поіменний перелік особового складу батальйонно-тактичної групи, яка вела бойові дії на території передмістя столиці.

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Військовослужбовці Національної Гвардії України провели успішну розвідувальну операцію у Бородянському районі Київської області, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

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Результатом операції стало виявлення колишнього командного пункту російських військ. На його місці бійці Нацгвардії знайшли кілька папок з документами, які містять інформацію про склад батальйонно-тактичної групи, яка вела бойові дії на території області. Зокрема, йдеться про книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойові розрахунки, а також таблицю позивних.

Як повідомив командир підрозділу, який виконував операцію, ці дані вже були відправлені до вищого штабу для оцінки та дослідження. За їхніми результатами можуть бути оформлені докази військових злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

[ + – ] Документи російських військових під Бородянкою Фото: Національна Гвардія України

[ + – ] Документи російських військових під Бородянкою Фото: Національна Гвардія України

[ + – ] Документи російських військових під Бородянкою Фото: Національна Гвардія України

Крім документації про особовий склад, на місці було виявлено папку з даними про обслуговування автомобільної техніки 4 роти оперативного призначення 2 батальйони оперативного призначення.

Раніше Фокус розповідав, що 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Київська область повністю очищена від російських військових. Водночас, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк закликав мешканців Бучі, Ірпеня та Гостомеля утриматися від якнайшвидшого повернення додому, оскільки ці міста потребують проведення низки заходів, зокрема, розмінування приміщень та вулиць.

Також стало відомо, що комендантська година на Київщині триватиме до 5 квітня у зв'язку з розмінуванням раніше окупованих територій.