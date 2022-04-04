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Военный Фокус Российско-украинская война

Бойцы Нацгвардии Украины нашли документы военных РФ, которые вели бои под Киевом (фото)

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Нацгвардия нашла документы, война в Украине, Бородянский район
Фото: Oxu24.com | Военнослужащие Нацгвардии Украины нашли документы российских военных под Киевом

В найденных документах был поименный перечень личного состава батальонно-тактической группы, которая вела боевые действия на территории пригорода столицы.

Военнослужащие Национальной Гвардии Украины провели успешную разведывательную операцию в Бородянском районе Киевской области, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Результатом операции стало обнаружение бывшего командного пункта российских войск. На его месте бойцы Нацгвардии нашли несколько папок с документами, в которых содержится информация о составе батальонно-тактической группы, которая вела боевые действия на территории области. В частности, речь идет о книге штатно-должностного учета, поименном списке личного состава, боевых расчетах, а также таблице позывных.

Как сообщил командир подразделения, выполнявшего операцию, эти данные уже были отправлены в высший штаб для оценки и исследования. По их результатам могут быть оформлены доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.

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Документы российских военных под Бородянкой
Фото: Национальная Гвардия Украины
Военные России в Украине, война в Украине, Россия напала на Украину
Документы российских военных под Бородянкой
Фото: Национальная Гвардия Украины
Военные России в Украине, война в Украине, Россия напала на Украину
Документы российских военных под Бородянкой
Фото: Национальная Гвардия Украины

Помимо документации о личном составе, на месте была обнаружена папка с данными об обслуживании автомобильной техники 4 роты оперативного назначения 2 батальона оперативного назначения.

Ранее Фокус рассказывал, что 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Киевская область полностью очищена от российских военных. Вместе с тем, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призвал уехавших жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля воздержаться от скорейшего возвращения домой, поскольку эти города нуждаются в проведении ряда мероприятий, в том числе, разминирования помещений и улиц.

Также стало известно, что комендантский час в Киевской области продлится до 5 апреля, в связи с разминированием ранее оккупированных территорий.