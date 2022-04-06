У мережі з'явилося відео з багатьма свіжими могилами десантників РФ у Ставрополі

У місті Михайлівськ на цвинтарі з'явилися свіжі поховання, над якими майорять прапори ПДВ та морської піхоти РФ.

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У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно нові поховання російських десантників. Про це повідомляє блогер Анатолій Штефан у Твіттері.

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Повідомляється, що відео було знято в Ставропольському краї РФ. На кадрах видно десятки свіжих могил, над якими стоять прапори ПДВ і морської піхоти російської армії.

"Ось вона. Алея пацанів. Місто Михайлівськ. ПДВшники пацани... Морпіх — останній ось", — зазначив автор відео.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу російських військ складає приблизно 18 600 осіб.

Як пише радник голови Міноборони Олексій Копитко, станом на 3 квітня в РФ провели вже 1 074 поховання військових у 775 населених пунктах.

[ + – ] Визнані втрати ЗС РФ в Україні

Найбільше поховань проходить у Дагестані — 88, 50 у Бурятії. Слідом за ними йдуть Волгоградська й Оренбурзька області.

Нагадаємо, 28 березня кількість поховань складала 784. Лідером також був Дагестан.