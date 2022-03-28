Найбільше в Дагестані: куди найчастіше приходить вантаж-200 у РФ (карта)

Із моменту вторгнення РФ в Україну на території країни-агресора провели вже 784 поховання.

Група "Інформаційний опір" оновила карту місць, де проходили поховання російських військових, які загинули в Україні. За оновленими даними, офіційно визнано 784 убиті солдати.

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Поховання торкнулося 560 населених пунктів. Найбільше зафіксовано в Приволзькому федеральному окрузі, серед регіонів лідирує Дагестан.

Як пише радник міністра оборони Олексія Копитко, чисельність і географія поховань дає непряме уявлення про стан справ у російському суспільстві.

[ + – ] Карта поховань РФ

Наразі уплив втрат, за словами Копитка, на настрій мас обмежений. Тому що зараз масово ховають:

професійних військових у місцях дислокації найвідоміших частин

контрактників із провінцій

Ситуація в суспільстві може змінитися в таких випадках:

мобілізація

масові втрати мешканців великих міст

Керівництво РФ знає ці фактори, тому зараз вони проводять приховану мобілізацію, залучають тих, "кого не шкода", з ОРДЛО, Криму та бійців ПВК. Також мінімізуються втрати. Для цього РФ намагається максимально залучити неросійський ресурс із Білорусі, Сирії й інших країн.

Лідери регіонів:

Дагестан — 60

Бурятія — 41

Північна Осетія — 34

Волгоградська область і Краснодарський край — по 30

У Міноборони РФ визнають втрату 1351 військового, а також 3825 поранених. Дані є актуальними на 25 березня. За даними українського Генштабу, армія РФ втратила близько 17 тисяч військових.

Нагадаємо, за даними ООН, жертвами атак ЗС РФ стали понад 1100 цивільних.

26 березня українська розвідка доповідала, що командир танкового полку РФ скоїв самогубство через непридатну техніку.