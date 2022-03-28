Війна з РФ: жертвами атак окупантів стали понад 1,1 тис. цивільних, — ООН

Люди гинуть через стрільбу важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіаударів. Кількість жертв може зростати, оскільки у Маріуполі, Волновасі, Ізюмі та Тростянці ще тривають бої, заявили в ООН.

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії загинуло 1 119 цивільних, 1 790 осіб отримали поранення. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

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Люди гинуть через застосування важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів, зазначили в ООН.

Цифри охоплюють період із 24 лютого по 27 березня. Із зазначеної кількості вбитих було 224 чоловіки, 168 жінок, 15 дівчаток і 32 хлопчики. Із загальної кількості поранених 201 — це чоловіки, 150 жінок, 32 дівчинки та 24 хлопчики.

[ + – ] Цивільні гинуть через застосування тяжкої артилерії Фото: AP Photo

Війна в Україні — кількість жертв у регіонах

У Донецькій і Луганській областях у процесі протистояння з окупантами загинуло 360 мирних жителів, 921 отримали поранення, розповіли в управлінні. В інших областях України — 759 убитих і 869 поранених. Втрати серед цивільних у так званих "ДНР" та "ЛНР" становлять 59 убитих і 227 поранених.

Фактичні цифри можуть бути значно вищими, оскільки з місць, де ведуться інтенсивні бойові дії, важко отримати інформацію про загиблих, наголосили фахівці.

[ + – ] Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома

"Йдеться про Маріуполь і Волноваху (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасну та Рубіжне (Луганська область), Тростянець (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення", — йдеться у доповіді.

Масові поховання у Маріуполі

Організація Об'єднаних Націй отримала дані, що підтверджують масові поховання в обложеному армією РФ Маріуполі. Голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер заявила, що в одній з братських могил поховано приблизно 200 осіб.

[ + – ] Армія РФ регулярно обстрілює житлові квартали Маріуполя Фото: УНІАН

За її словами, немає гарантій, що всі поховані — це жертви бойових дій, оскільки під час війни важко підрахувати військові втрати та загибель людей з інших причин.

Рівень смертності населення в Маріуполі виріс через відсутність їжі, електрики та води, додала глава місії.

Зазначимо, що під завалами драмтеатру в Маріуполі могли загинути щонайменше 300 людей. Російський літак скинув на будинок потужну бомбу.

Фокус 18 березня повідомляв, що в Києві з початку війни з російськими загарбниками загинули 222 особи, 241 цивільний поранені.