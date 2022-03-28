Война с РФ: жертвами атак оккупантов стали более 1,1 тыс. гражданских, – ООН

Люди погибают из-за стрельбы тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиаударов. Количество жертв может расти, поскольку в Мариуполе, Волновахе, Изюме и Тростянце еще идут бои, заявили в ООН.

В Украине из-за полномасштабного вторжения России погибли 1119 гражданских, 1790 человек получили ранения. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Люди гибнут из-за применения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, отметили в ООН.

Цифры охватывают период с 24 февраля по 27 марта. Из указанного количества убитых было 224 мужчин, 168 женщин, 15 девочек и 32 мальчика. Из общего количества раненых 201 – это мужчины, 150 женщин, 32 девочки и 24 мальчика.

[ + – ] Гражданские гибнут из-за применения тяжелой артиллерии Фото: AP Photo

Война в Украине – количество жертв в регионах

В Донецкой и Луганской областях в ходе противостояния с оккупантами погибли 360 мирных жителей, 921 получили ранения, рассказали в управлении. В других областях Украины – 759 убитых. и 869 раненых. Потери среди гражданских в так называемых "ДНР" и "ЛНР" составляют 59 убитых и 227 раненых.

Фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку из мест, где ведутся интенсивные боевые действия, трудно получить информацию о погибших, подчеркнули специалисты.

[ + – ] Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно

"Речь идет о Мариуполе и Волновахе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Попасной и Рубежном (Луганская область), Тростянце (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – говорится в докладе.

Массовые захоронения в Мариуполе

Организация Объединенных Наций получила данные, подтверждающие массовые захоронения в осажденном армией РФ Мариуполе. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что в одной из братских могил похоронено около 200 человек.

[ + – ] Армия РФ регулярно обстреливает жилые кварталы Мариуполя Фото: УНИАН

По ее словам, нет гарантий, что все похороненные – это жертвы боевых действиях, поскольку во время войны трудно подсчитать военные потери и гибель людей по другим причинам.

Уровень смертности населения в Мариуполе вырос из-за отсутствия пищи, электричества и воды, добавила глава миссии.

Отметим, что под завалами драмтеатра в Мариуполе могли погибнуть как минимум 300 человек. Российский самолет сбросил на здание мощную бомбу.

Фокус 18 марта сообщал, что в Киеве с начала войны с российскими захватчиками погибли 222 человека, 241 гражданских ранены.