Больше всего в Дагестане: куда чаще всего приходит груз-200 в РФ (карта)

С момента вторжения РФ в Украину, на территории страны-агрессора провели уже 784 захоронения.

Группа "Информационное сопротивление" обновила карту мест, где проходили захоронения российских военных, погибших в Украине. По обновленным данным, официально признано 784 убитых солдат.

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Захоронения коснулись 560 населенных пунктов. Больше всего зафиксировано в Приволжском федеральном округе, а среди регионов лидирует Дагестан.

Как пишет советник министра обороны Алексея Копытко, численность и география захоронений дает косвенное представление о положении дел в российском обществе.

[ + – ] Карта захоронений РФ

На данный момент влияние потерь, по словам Копытко, на настроение масс ограничено. Потому что сейчас массово хоронят:

профессиональных военных в местах дислокации наиболее известных частей

контрактников из провинций

Ситуация в обществе может измениться в таких случаях:

мобилизация

массовые потери жителей больших городов

Руководство РФ знает эти факторы, поэтому сейчас они проводят скрытую мобилизацию, привлекают тех, "кого не жалко" из ОРДЛО, Крыма и бойцов ЧВК. Также минимизируются потери. Для этого РФ пытается максимально привлечь нероссийский ресурс из Беларуси, Сирии и других стран.

Лидеры регионов:

Дагестан — 60

Бурятия — 41

Северная Осетия — 34

Волгоградская область и Краснодарский край — по 30

В Минобороны РФ признают потерю 1351 военного, а также 3825 раненых. Данные актуальны на 25 марта. По данным украинского Генштаба, армия РФ потеряла около 17 000 военных.

Напомним, по данным ООН, жертвами атак ВС РФ стало более 1100 гражданских.

26 марта украинская разведка докладывала, что командир танкового полка РФ совершил самоубийство из-за непригодной техники.