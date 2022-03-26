Командир танкового полку РФ скоїв самогубство через непридатну техніку, — розвідка

Агресори намагаються компенсувати втрати "розконсервованими" танками, проте з них вкрали оптику, електроніку та навіть двигуни, передає ГУР МО.

Командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії Росії скоїв самогубство через розкрадання військової техніки. Про це 26 березня у Facebook повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією розвідників, російський офіцер застрелився після того, як у танковій дивізії виявили непридатність танків, знятих зі зберігання на складах. Бойові машини розукомплектовані, частина з них без двигунів, лише одна з десяти одиниць в робочому стані.

ГУР МО повідомляє, що окупанти намагаються відновити втрати завдяки "розконсервованій" техніці, яка довгий час була на складах тривалого зберігання. На аеродромі в селищі Климово Брянської області, що знаходиться за 35 кілометрів від українського кордону, розгорнули ремонтно-відновлювальну базу, де намагаються полагодити непридатні машини, а також створюють місця для зберігання одиниць, пошкоджених під час бойових дій.

Стан техніки дуже поганий, тому її не можна повноцінно використовувати на полі бою. З деяких машин давно вкрали оптичні прилади та електроніку, що містить дорогоцінні метали.

"Наразі плани передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані", — наголосили в Головному управлінні розвідки.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що за приблизними підрахунками російські війська втратили в Україні 16,4 тисячі людей і 575 танків. Лише за останню добу, 25 березня, захисники України знищили щонайменше 89 одиниць ворожої техніки.

Писали також, що під Сумами ЗСУ влаштували нову "Чорнобаївку" та ліквідували генерала ЗС РФ. Бійці 93 бригади "Холодний Яр" підбили танк Т-80 з ПТКР NLAW, там же раніше знищили кілька російських БМП та військових автомобілів.

Тим часом завдяки захопленню ворожої техніки у ЗСУ стало більше танків, ніж було на початку війни. За місяць українські військові отримали у своє розпорядження 110 танків і втратили 74.